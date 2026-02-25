Actualité
Tourisme : 99% des visiteurs sont satisfaits de leur voyage à Lyon

  • par Loane Carpano

    • Selon une étude, 99% des visiteurs seraient satisfaits de leur voyage à Lyon. 94% d'entre eux affirment même vouloir revenir.

    Chaque année, les touristes sont plus d'un million à fouler les pavés du Vieux Lyon ou à s'attabler dans les bouchons lyonnais. Mais quelles expériences conservent-ils de leur expérience dans la ville des Lumières ? Pour le savoir, Only Lyon Tourisme et Congrès a lancé une étude auprès de 5 024 visiteurs. Voici le résultat.

    94% affirment vouloir revenir

    Au total, 99 % des visiteurs se déclarent satisfaits de leur séjour à Lyon. Parmi eux, 94% affirment vouloir revenir. Les points forts de la ville, les plus appréciés sont l'architecture ancienne et le Vieux-Lyon (70%), la gastronomie (52%), loin devant Fourvière (27%). S'en suivent ensuite l'histoire de la ville (26%), les rues piétonnes (25%), les promenades (23%) et le fait que tout soit accessible à pied (21%).

    La restauration lyonnaise et l'offre culturelle de la ville affichent toutes deux un excellent niveau de satisfaction de 96%. Les lyonnais semblent plutôt agréables avec les touristes, puisque 93% des visiteurs sont satisfaits de leur comportement. La vie nocturne lyonnaise a quant à elle moins de succès et affiche le plus faible niveau de satisfaction avec 86%

    Mauvais rapport qualité/prix ?

    Parmi les points faibles de la ville, les visiteurs évoquent principalement le rapport qualité/prix (18%), les dégradations dans la ville (15%) et la propreté (13%). Les travaux, la circulation et le climat sont également pointés du doigt.

    Malgré ces petits désagréments, 27% des visiteurs se disent agréablement surpris par Lyon. Parmi les bonnes surprises, la beauté de la ville, l'accueil agréable et le nombre de choses à voir et à visiter sont relevés.

    Municipales 2026 : la gauche dévoile son programme dans le 5e arrondissement

