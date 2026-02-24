Le président d’Only Lyon Tourisme Robert Revat et la directrice générale Virginie Carton, ont présenté leur bilan à la presse ce mardi.

En 2025, la ville de Lyon conserve ses bonnes positions en termes de performances hôtelières, de tourisme écoresponsable et réaffirme sa place de destination d'affaires. En revanche, son taux d'occupation hôtelier diminue par rapport à 2024.

Fête des Lumières, Biennale de la Danse, concert de Dua Lipa... Après une année chargée d'événements il est temps pour l'office du tourisme de Lyon de dresser son bilan annuel. En 2025, si le taux d'occupation diminue par rapport à 2024 "Lyon reste une destination solide et attractive", affirme Robert Revat, président d'Only Lyon Tourisme et Congrès.

Lyon conserve ses bonnes positions au classement français en termes de parc hôtelier, de performance hôtelière et de tourisme responsable. La ville se maintient également comme l'une des plus importantes destinations d'affaires françaises.

Le taux d'occupation hôtelier en légère baisse

Avec 212 établissements et près de 15 000 chambres, Lyon dispose du premier parc hôtelier de France, après Paris. Un chiffre en hausse en 2025, après l'ouverture de nouveaux établissements, dont l'hôtel Hampton de l'aéroport Saint-Exupéry ou la réouverture de la Cour des Loges dans le 5e arrondissement de Lyon. Côté performance hôtelière, la ville reste bien classée. "Lyon a le prix moyen le plus élevé de l'ensemble des destinations françaises en dehors de Paris et de Nice", précise Robert Revat. A noter que le coût moyen d'une chambre lyonnaise s'élève à 114,8 euros la nuit.

Malgré ses bons classements, le taux d'occupation hôtelier, lui, diminue. Etabli à 69,4% en 2025, il perd 1,4 points par rapport à 2024 : "En 2024 nous avons eu des événements majeurs tels que le Worldskills et le concert de Taylor Swift, l'année 2025 ne pouvait être qu'un peu moins bonne", justifie le président d'Only Lyon tourisme et congrès. Au total, l'office du tourisme de Lyon enregistre 9,5 millions de nuitées marchandes sur l'année, dont 5,3 millions de nuitées hôtelières. Un chiffre qui reste stable.

Lyon reste une destination d'affaires

Le bilan montre que Lyon reste une destination très prisée par les professionnels. A lui seul, le tourisme d'affaires représente plus de 60% des nuitées. Si le secteur semble pâtir des incertitudes économiques et géopolitiques actuelles, se traduisant par une baisse des voyages d'entreprises, les congrès et salons eux continuent de ramener des voyageurs professionnels tout au long de l'année. La ville de Lyon se classe ainsi 2e ville de France et 66e mondiale, devant Genève et Hambourg, en termes de tourisme d'affaires.

Lyon, n° 2 du tourisme d'affaires en France

Pour choisir leur destination, les professionnels se basent sur plusieurs critères, dont l'engagement environnemental de la destination : "Un facteur de différenciation sur lequel nous avons décidé de jouer", explique Robert Revat. Grâce aux engagements des établissements, la ville de Lyon s'inscrit comme première ville de France et 8e ville mondiale, en terme de tourisme responsable avec une note de 84/100. "Depuis le début de l'année 2026, 50% de nos chambres d'hôtel sont écolabellisées", se félicite le président d'Only Lyon Tourisme et Congrès. En plus des efforts énergétiques et d'approvisionnement réalisés par les hôtels, l'aéroport Saint-Exupéry fait partie des six aéroports mondiaux à atteindre le niveau 4+ de la certification "Airport Carbon Accreditation." Un ensemble d'efforts visant à valoriser la destination : "Cette classification est un véritable avantage concurrentiel et commercial", souligne Virginie Carton, directrice générale d'Only Lyon Tourisme et Congrès.

Eviter le "surtourisme"

Principalement visitée par les Français, la ville de Lyon accueille de plus en plus de touristes étrangers. En douze ans, la part de visiteurs internationaux a augmenté de 10%, faisant passer le nombre de touristes étrangers de 22% en 2012 à 32% en 2024. En 2025, ces voyageurs représentent 27 % de la clientèle d'hôtels, soit un point de plus qu'en 2024. Les Etats-Unis, l'Allemagne et la Suisse figurent parmi les pays les plus représentés.

En 12 ans, +10% de visiteurs étrangers

Malgré cette hausse du tourisme international, l'objectif d'Only Lyon Tourisme et Congrès reste clair : ne pas tomber dans le surtourisme. "Nous essayons de faire en sorte qu'il n'y ait pas concentration de touristes en répartissant les visites partout dans la ville", explique Robert Revat. En ce sens, la charte de régulation concernant les traboules permet de limiter le nombre de visiteurs pour continuer de garantir une expérience authentique. Sur ce modèle, un nouveau projet pourrait également permettre de réguler le nombre de visiteurs dans les rues du Vieux-Lyon : "Il faut que chacun puisse se balader dans le Vieux-Lyon sans tomber sur des groupes de 50 touristes (....) que l'acceptabilité des touristes reste bonne", poursuit le président d'Only Lyon Tourisme.

Horizon 2026

L'année 2026 vient de commencer, mais s'annonce déjà chargée. Cette année, plusieurs gros événements sont attendus à Lyon dont le congrès de la Société francophone du diabète en mars prochain, ou les dix ans du Lyon Street food cet été. Les 80 ans des Nuits de Fourvière, ou encore le concert de Rosalia devraient eux aussi ramener du monde dans la ville des Lumières.

