Escapades : CAPI-Porte de l’Isère, la halte sur la route des Alpes

À seulement 30 minutes à l’est de Lyon, les 22 communes de la CAPI s’étendent entre Lyon, Grenoble et Chambéry. Le nom des villes principales de Bourgoin-Jallieu, L’Isle d’Abeau et Villefontaine, s’étirant le long de l’A43, seront familières des vacanciers pressés ou des amateurs de shopping à l’outlet The Village. Pourtant, ce territoire, 2e agglomération iséroise après Grenoble, entre ville et campagne, dévoilera quelques surprenantes pépites à qui saura s’y attarder. Sites patrimoniaux, histoire textile, recoins nature insolites et adresses gourmandes offrent une échappée à la journée agréable ou une parenthèse, le temps d’un week-end.

Inattendus havres de nature

À deux pas de Lyon, les communes de la CAPI cachent quelques recoins nature, propices à la déconnexion. Direction la Réserve naturelle régionale de l’étang de Saint-Bonnet.

Entourée par les quartiers de Villefontaine et de Vaulx-Milieu, c’est une nature sauvage qui pourtant s’offre ici. Un sentier d’une heure environ permet de faire le tour. Depuis l’observatoire qui surplombe l’étang, contemplez les différentes sortes d’oiseaux qui l’habitent (bihoreau gris, butor étoilé, héron pourpré ou cendré…) et tentez d’apercevoir la discrète tortue cistude prendre un bain de soleil.

Autre sortie nature insolite : la descente en kayak sur la rivière de la Bourbre. De Bourgoin-Jallieu à Vaulx-Milieu, sur 7 kilomètres, en autonomie ou accompagné de Fabrice Collinse, partez à l’aventure pour découvrir de façon ludique et sportive, durant environ deux heures, l’ambiance d’une petite rivière, ses méandres ainsi que sa faune et sa flore.

De nombreuses sorties nature encadrées et commentées sont proposées au printemps et à l’été. Que ce soit à la découverte des oiseaux, des arbres, des plantes comestibles ou de la faune nocturne, ces sorties sont gratuites mais sur réservation auprès de l’office de tourisme intercommunal (voir rubrique pratique).

Quel Lyonnais soupçonnerait que la commune de Saint-Quentin-Fallavier, bien connue pour son péage, sur l’A43, en direction des Alpes, cache un pittoresque château médiéval au cœur d’un espace naturel protégé ? Avec ses imposantes ruines du XIIIe siècle, s’élevant au-dessus de la plaine, et son puissant donjon circulaire, le château joliment restauré offre un lieu de promenade verdoyant et un point de vue sur la région du Nord Dauphiné.

Le château de Saint-Quentin-Fallavier © Nicolas Bennegent

À la frontière entre la Savoie et le Dauphiné, il conte également une page d’histoire médiévale alors que les deux territoires, alors ennemis, guerroient incessamment jusqu’au XIVe siècle.

Un peu plus loin, à Saint Alban de Roche, petit village aux maisons de pierre, à deux pas de L’Isle d’Abeau, une balade facile de 6 kilomètres (comptez 1 heure 45) permet également de partir sur les traces du passé médiéval de cette bourgade. Enclave savoyarde en terre dauphinoise, souvent théâtre de conflits, la cité s’est développée autour de remparts datant du XIVe siècle, toujours visibles, et a conservé ses tours médiévales.

Remonter le temps de l’histoire textile à Bourgoin-Jallieu

Ville natale de Frédéric Dard – alias San-Antonio, auteur de 174 romans policiers à la verve coquine, dont on retrouve le portrait dans les peintures de street art qui ornent la ville –, Bourgoin-Jallieu se targue d’un beau musée, entièrement gratuit, dédié aux beaux-arts et au textile.

Jadis capitale de l’impression textile sur étoffe, le musée dresse un vaste panorama de l’industrie textile en Nord-Isère, mettant l’accent sur l’évolution de l’impression des étoffes, des premières planches du XVIIIe siècle aux dernières technologies informatiques. Au cœur de la ville, le musée est installé dans l’ancienne chapelle des Antonins (1503) et l’Hôtel-Dieu (XVIIIe siècle).

L’église de Bourgoin-Jallieu © Pascale Cholette

Pause gourmande

Prenez le temps de flâner dans son centre-ville et de vous accorder le plaisir d’une spécialité : la brioche de Bourgoin, couronne décorée de pralines et de sucre rouge et blanc, ou le chaudelet, petite galette dorée, faite de pâte brisée salée, aromatisée de graines d’anis.

Si les bonnes tables sur le territoire ne manquent pas, comptant même un étoilé Michelin (voir rubrique pratique), le domaine du Loup des Vignes, à Saint-Savin, à côté de Bourgoin-Jallieu, a, lui, remis au goût du jour l’appellation Isère Balmes Dauphinoises dont la cuvée La Meute s’est vu décerner cette année la médaille d’or au Concours Général Agricole de Paris.

Le domaine du Loup des Vignes, à Saint-Savin © Franck Crispin

Le saviez-vous ?

À 56 ans, en août 1768, Jean-Jacques Rousseau arrive à Bourgoin. Il résidera jusqu’en 1770 dans la commune voisine de Maubec, à la ferme de Monquin dont le grand porche extérieur est toujours visible. Le philosophe des Lumières herborise et y aurait écrit une partie de ses Confessions.

Insolite

Les passionnés du roi Arthur pourront se replonger dans l’ambiance de la série Kaamelott du Lyonnais Alexandre Astier, le château de Fallavier ayant servi de lieu de tournage pour les tout premiers épisodes et plusieurs scènes en extérieur.

Infos pratiques

Où loger ?

• Le Relais du Çatey, hôtel 3* de charme dans une maison dauphinoise du XVIIIe siècle, à L’Isle d’Abeau – le-relais-du-catey.com

• Lili Paradis, romantique maison d’hôtes en pleine nature, à Saint-Savin – lili-paradis.fr

• Les Dauphins, confort moderne dans le charme d’une maison du XIXe siècle avec piscine, à Domarin – hotelsdesdauphins.com

Où se restaurer ?

• L’Émulsion, chez Oriane et Romain Hubert, table gastronomique étoilée Michelin, à Saint Alban de Roche – lemulsion-restaurant.com

• Monsieur B, cuisine raffinée dans la rue piétonne, à Bourgoin-Jallieu – monsieurb-restaurant.com

• L’Esprit bistrot, voyage gustatif au cœur du terroir, Bib gourmand, à Maubec – restaurant-lesprit-bistrot.fr

The Village, pour les amateurs de shopping © Franck Crispin

À ne pas manquer

• Sorties nature gratuites de mai à septembre (réservation auprès de l’Office de Tourisme CAPI-Porte de l’Isère) – monweekendalacapi.fr

• Les Vikings au château, ateliers et saynètes théâtralisées, le 31 août, au château de Fallavier

• Festival Les Belles Journées, belle programmation musicale dans un grand parc, les 5 et 6 septembre, à Bourgoin-Jallieu

Comment s’y rendre ?

• En train, 4 gares TER à Saint-Quentin-Fallavier, La Verpillière, L’Isle d’Abeau et Bourgoin-Jallieu

• En bus, Réseau de transport en commun RUBAN (15 lignes) et Réseau Cars Région Auvergne-Rhône-Alpes (80 lignes)

• En voiture, comptez 30 minutes depuis Lyon

En savoir plus : Office de Tourisme CAPI-Porte de l’Isère, 04 74 93 47 50 ou ot@capi38.fr, monweekendalacapi.fr