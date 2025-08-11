Actualité
(Photo by Albin Bonnard / Hans Lucas via AFP)

Près de Lyon, un camion prend feu sur l’A46 : la circulation coupée

  • par Clémence Margall

    • Peu après 13 heures, un camion a pris feu sur l’A46 à hauteur de Communay, dans le Rhône, en direction du Sud. L’autoroute est coupée en direction de Marseille et de Saint-Etienne.

    Depuis 13 heures ce lundi 11 août, l’autoroute A46, en direction de Marseille et Saint-Etienne, est fermée à la circulation. Un camion a en effet pris feu à hauteur de Communay, dans le Rhône, à proximité de la sortie 16.

    La sortie n°16 est donc obligatoire, rapporte Vinci Autoroute. Selon nos confrères du Progrès, le camion transportait du papier et du carton. Les pompiers sont actuellement sur place.

    "1 100km pour mamie" : un jeune Lyonnais traversera la France à vélo ce lundi

