Près de Lyon, un camion prend feu sur l’A46 : la circulation coupée

Depuis 13 heures ce lundi 11 août, l’autoroute A46, en direction de Marseille et Saint-Etienne, est fermée à la circulation. Un camion a en effet pris feu à hauteur de Communay, dans le Rhône, à proximité de la sortie 16.

La sortie n°16 est donc obligatoire, rapporte Vinci Autoroute. Selon nos confrères du Progrès, le camion transportait du papier et du carton. Les pompiers sont actuellement sur place.