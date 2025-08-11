Canicule : le Rhône et le reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance orange

La vigilance orange pour canicule se poursuit dans le Rhône et dans les autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce lundi 11 août.

L’épisode caniculaire qui touche la moitié Sud de la France se poursuit et devrait encore s’intensifier dans les prochains jours. Météo France maintient donc sa vigilance orange dans le Rhône et les autres départements d’Auvergne-Rhône-Alpes ce lundi 11 août.

Les autres territoires concernés sont donc l’Isère, l’Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, la Drôme, l’Ardèche, le Cantal, l’Allier, le Puy-de-Dôme, la Loire et la Haute-Loire.

Météo France indique que ce lundi marque le début de "la seconde phase de l'épisode caniculaire généralisé à l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec une chaleur qui s'accentue de nouveau" en ce début de semaine.