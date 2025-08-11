Un incendie se déclare dans un parc de Villeurbanne : une enquête ouverte

Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine d'un feu survenu à Villeurbanne vendredi 8 août.

Un incendie s'est déclaré vendredi 8 août dans le parc des Hérissons de Villeurbanne. Selon LyonMag, les pompiers ont maîtrisé le feu après 15 h. Les flammes se sont propagées sur plusieurs dizaines de mètres notamment à un arbre.

Une enquête a été ouverte pour découvrir l'origine de ce feu. Des témoins ont indiqué avoir senti une forte odeur d'alcool. Aucune interpellation n'a pour l'heure été effectuée.