Canicule : le Rhône placé en vigilance rouge, jusqu'à 40°C attendus

Le Rhône et trois autres départements de la région passent en vigilance rouge canicule ce mercredi.

Météo France place le Rhône en vigilance rouge canicule mardi 12 août alors que des températures proches des records de 2003 et 2023 sont attendues. En Auvergne-Rhône-Alpes, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche sont également concernés par la vigilance rouge.

Le pic devrait être atteint mercredi selon Météo France, qui évoque "une intensité exceptionnelle". La chaleur "devrait durer jusqu'en fin de semaine au moins" poursuit Météo France.