Les expos de l’été : découvrir les fortifications médiévales du Pays Voironnais

Notre sélection des expositions à ne pas manquer sur la route de vos vacances.

Conçue dans le cadre d’un partenariat entre le MALP et le PAH voironnais (Pays d’art et d’histoire), l’exposition Fortifications, le territoire au Moyen Âge nous transporte mille ans auparavant à la découverte des premiers châteaux et des fortifications sur le territoire du Pays Voironnais destinés à défendre une ville, surveiller un point stratégique ou à matérialiser le pouvoir d’un seigneur. Motte, rocca, bourg fortifié ou bâtie esquissent ainsi l’histoire du territoire qui recouvre aujourd’hui le Pays Voironnais.

Exposition Fortifications, le territoire au Moyen Âge au Malp © S. Moraud / Malp

Des rives du lac de Paladru jusqu’aux sommets des monts, en passant par la vallée de l’Isère, les visiteurs sont embarqués dans l’univers passionnant et mystérieux des vestiges médiévaux. En écho à l’exposition mais aussi tout au long de l’année, le MALP déploie une importante saison culturelle avec des visites guidées, des visites nocturnes, des spectacles et de nombreuses conférences.

On citera “Chroniques de fouilles”, une soirée à la découverte des sites fortifiés autour de Colletière – le Châtelard et la Louvatière – avec les archéologues responsables des fouilles.

De nombreux ateliers pour enfants comme la réalisation d’un épouvantail médiéval ou la création de chevaux présents à Colletière au Moyen Âge. Les adultes pourront réaliser, entre autres, un objet en cuir en découvrant comment la matière se travaillait et quelle était son utilisation réelle au Moyen Âge !

Fortifications, le territoire au Moyen Âge – Du 12 juin au 8 mars 2026 au MALP

Programme complet : www.malp.fr