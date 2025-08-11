Du 11 au 13 août prochain, le Lyonnais Maxime Jerez traversera la France à vélo en hommage à sa mamie emportée par un cancer. Il s'arrêtera à Tassin-la-Demi-Lune ce lundi 11 août pour échanger avec les habitants.

Maxime Jerez à 20 ans, il est Lyonnais, et s'est donné pour défi de traverser la France à vélo en moins de trois jours. Au départ de Palavas-les-Flots, le jeune homme s'élancera ce lundi 11 août pour une arrivée programmée mercredi 13 août à Calais. A bord de son deux-roues, il parcourra 1 100 km en hommage à sa grand-mère disparue il y a deux ans.

L'objectif de cette initiative : récolter un maximum de fonds pour l'association "La ligue contre le cancer", maladie ayant emporté sa grand-mère. " Il y a bientôt deux ans, j’ai perdu ma grand-mère suite à un cancer. Ma famille a récolté des fonds lors de ses funérailles pour cette association. De mon côté bouleversé par cet événement je n’ai pas eu le courage de participer. Aujourd’hui je veux faire ma part de participation à ma manière", explique Maxime. Au total, cinq euros seront reversés à l'association à chaque kilomètre parcouru par le Lyonnais

En parallèle, une cagnotte en ligne au profit de la recherche contre le cancer est ouverte jusqu'au 11 novembre. 3 565 euros ont d'ores et déjà été reversés à l'association.

Lors du premier jour de son périple, Maxime s'arrêtera à la maison des familles de Tassin-la-Demi-Lune pour échanger avec ceux qui le souhaitent. "Je devrais passer entre 14h et 16h en fonction de la météo et des problèmes mécaniques", partage le lyonnais.

