Actualité
Caroline Garcia fait son entrée en lice à l’Open d’Australie ce lundi 15 janvier face à Naomi Osaka. (Photo de MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La Lyonnaise Caroline Garcia éliminée à Cincinnati, avant le dernier tournoi de sa carrière

  • par Nathan Bigué

    • La Lyonnaise Caroline Garcia s’est inclinée contre la 14e mondiale Karolina Muchova, au deuxième tour du tournoi de Cincinnati.

    Après avoir écarté au premier tour la Britannique Sonay Kartal (48e) pour son retour à la compétition depuis Roland-Garros, la Lyonnaise Caroline Garcia a été éliminé au deuxième tour du tournoi WTA 1000 de Cincinnati. L'ancienne numéro 4 mondiale s'est inclinée face à la Tchèque Karolina Muchova (14e), en deux sets très accrochés (7-6, 7-6).

    Invitée par les organisateurs à Cincinnati, la joueuse lyonnaise, qui pointe désormais à la 200e place du classement WTA, est également invitée pour l'US Open, qui débute dans deux semaines. Il s'agira du dernier tournoi de sa carrière professionnelle.

    "Pour être présente au plus haut niveau, pour être toujours compétitive pendant des saisons qui sont très longues, cela demande des efforts que je n'ai plus la force ou l'envie de faire", a-t-elle répété auprès de nos confrères de L'Équipe, après son élimination dans la nuit de dimanche à lundi.

    Lire aussi : "Mon corps me le demande" : la Lyonnaise Caroline Garcia annonce la fin de sa carrière

    à lire également
    Article payant Programme de reproduction : un zoo sous influence à Lyon ?

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    La Lyonnaise Caroline Garcia éliminée à Cincinnati, avant le dernier tournoi de sa carrière 12:35
    Article payant Programme de reproduction : un zoo sous influence à Lyon ? 12:00
    Article payant Trafic d’animaux : Le zoo et les douanes de Saint-Exupéry font cause commune 11:30
    police lyon faits divers
    Vénissieux : trois interpellations lors d'une opération anti-stupéfiants 10:50
    Article payant Qui veut la peau du zoo de Lyon ? 10:05
    d'heure en heure
    Remise à la rue d’un jeune mineur à Lyon : une décision "arbitraire" pour ces travailleurs sociaux  09:37
    Vélos volés. @GendarmerieduRhône
    Rhône : la police découvre plusieurs vélos volés à Décines-Charpieu  09:09
    En Haute-Loire, un Lyonnais perd la vie lors d'une sortie kayak 08:38
    Pollution : la qualité de l’air une nouvelle fois mauvaise ce lundi à Lyon 08:06
    vague de chaleur canicule lyon
    Canicule : le Rhône et le reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance orange 07:40
    Météo soleil
    Météo : du soleil et encore une chaleur caniculaire avec 37 degrés ce lundi à Lyon 07:18
    police Lyon
    Isère : le sexagénaire ayant agressé un maire à l'arme blanche écroué et mis en examen pour tentative de meurtre 10/08/25
    Tramway TCL ligne
    Lyon : choc au ralenti entre un tram T4 et un véhicule près de la Part-Dieu 10/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut