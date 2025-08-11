La Lyonnaise Caroline Garcia éliminée à Cincinnati, avant le dernier tournoi de sa carrière

Caroline Garcia fait son entrée en lice à l’Open d’Australie ce lundi 15 janvier face à Naomi Osaka. (Photo de MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La Lyonnaise Caroline Garcia s’est inclinée contre la 14e mondiale Karolina Muchova, au deuxième tour du tournoi de Cincinnati.

Après avoir écarté au premier tour la Britannique Sonay Kartal (48e) pour son retour à la compétition depuis Roland-Garros, la Lyonnaise Caroline Garcia a été éliminé au deuxième tour du tournoi WTA 1000 de Cincinnati. L'ancienne numéro 4 mondiale s'est inclinée face à la Tchèque Karolina Muchova (14e), en deux sets très accrochés (7-6, 7-6).

Invitée par les organisateurs à Cincinnati, la joueuse lyonnaise, qui pointe désormais à la 200e place du classement WTA, est également invitée pour l'US Open, qui débute dans deux semaines. Il s'agira du dernier tournoi de sa carrière professionnelle.

"Pour être présente au plus haut niveau, pour être toujours compétitive pendant des saisons qui sont très longues, cela demande des efforts que je n'ai plus la force ou l'envie de faire", a-t-elle répété auprès de nos confrères de L'Équipe, après son élimination dans la nuit de dimanche à lundi.

Lire aussi : "Mon corps me le demande" : la Lyonnaise Caroline Garcia annonce la fin de sa carrière