En raison d'un risque d'incendie, la circulation du métro lyonnais D a dû être interrompue de 13 h 30 à 14 h ce lundi 11 août.

Perturbations sur la ligne du métro lyonnais D. Aux alentours de 13h30 ce lundi 11 août, la circulation entre les arrêts Gare de Vaise et Gorge-de-Loup a été entièrement interrompue. Si le réseau TCL évoque un "incendie" sur son site internet, le Progrès précise que la station Gorge-de-Loup aurait été préventivement évacuée en raison d'un échauffement au niveau d’un escalier mécanique.

L'équipe de pompiers déployée sur place n'a eu à éteindre aucun feu, la circulation du métro à quant à elle repris normalement à 14h.

Lire aussi : Rhône : deux personnes confinées après une fuite de gaz dans quartier résidentiel