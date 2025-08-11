Programme de reproduction : un zoo sous influence à Lyon ?

Le maki catta, un lémurien de Madagascar, fait partie des 25 primates les plus menacés au monde avec 2 000 individus à l’état sauvage. Photographie de Pierre-Antoine Pluquet / Hans Lucas.

Le zoo de Lyon fait partie depuis 2006 de l’Association européenne des zoos et aquariums (EAZA), un réseau international de zoos développant des programmes de reproduction et édictant un code éthique sur le bien-être animal.

C’est sans doute le nœud gordien de la dispute opposant les animalistes à la municipalité. “La mairie et la direction du zoo sont à la solde de l’EAZA. On voit bien qu’ils font passer leurs bonnes relations avec l’association avant les intérêts des animaux”, accuse Audrey Dubois, de l’association Paz, pour qui la reproduction est assimilée à de l’exploitation, prenant pour exemple le cas des panthères de l’Amour.

Un discours réfuté par Éric Plouzeau, ancien directeur du zoo et conseiller du futur schéma directeur : “Nous ne sommes pas à la botte de l’EAZA. En tant que membre, nous devons seulement répondre à des chartes. C’est moi qui ai fait l’inscription dans les années 2000. Cette association représente un niveau de standards de bien-être animal qui est supérieur à la réglementation française. Selon moi, cela signifie tirer vers le haut les zoos. Concrètement, il y a une prise en charge sérieuse et scientifique du comportement de chaque animal en plus d’un travail in situ, en lien avec les projets dans les milieux naturels. De plus, il faut comprendre que les programmes d’élevage européens sont garants de la continuité génétique des animaux. Sans cela, il y a un risque de provoquer une sélection non naturelle sur des espèces. Si un directeur de musée, après avoir reçu un Van Gogh, le repeint, ce ne sera plus un Van Gogh. Il est important de gérer ce patrimoine génétique.”

Renoncer à la propriété des animaux ?