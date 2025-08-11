Actualité
Le maki catta, un lémurien de Madagascar, fait partie des 25 primates les plus menacés au monde avec 2 000 individus à l’état sauvage. Photographie de Pierre-Antoine Pluquet / Hans Lucas.
Article payant

Programme de reproduction : un zoo sous influence à Lyon ?

  • par Eloi Thiboud

    • Le zoo de Lyon fait partie depuis 2006 de l’Association européenne des zoos et aquariums (EAZA), un réseau international de zoos développant des programmes de reproduction et édictant un code éthique sur le bien-être animal.

    C’est sans doute le nœud gordien de la dispute opposant les animalistes à la municipalité. “La mairie et la direction du zoo sont à la solde de l’EAZA. On voit bien qu’ils font passer leurs bonnes relations avec l’association avant les intérêts des animaux”, accuse Audrey Dubois, de l’association Paz, pour qui la reproduction est assimilée à de l’exploitation, prenant pour exemple le cas des panthères de l’Amour.

    Un discours réfuté par Éric Plouzeau, ancien directeur du zoo et conseiller du futur schéma directeur : “Nous ne sommes pas à la botte de l’EAZA. En tant que membre, nous devons seulement répondre à des chartes. C’est moi qui ai fait l’inscription dans les années 2000. Cette association représente un niveau de standards de bien-être animal qui est supérieur à la réglementation française. Selon moi, cela signifie tirer vers le haut les zoos. Concrètement, il y a une prise en charge sérieuse et scientifique du comportement de chaque animal en plus d’un travail in situ, en lien avec les projets dans les milieux naturels. De plus, il faut comprendre que les programmes d’élevage européens sont garants de la continuité génétique des animaux. Sans cela, il y a un risque de provoquer une sélection non naturelle sur des espèces. Si un directeur de musée, après avoir reçu un Van Gogh, le repeint, ce ne sera plus un Van Gogh. Il est important de gérer ce patrimoine génétique.

    Renoncer à la propriété des animaux ?

    Il vous reste 41 % de l'article à lire.
    Article réservé à nos abonnés.

    Connectez vous si vous êtes abonné
    OU
    Abonnez-vous

    à lire également
    Article payant Trafic d’animaux : Le zoo et les douanes de Saint-Exupéry font cause commune
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Article payant Programme de reproduction : un zoo sous influence à Lyon ? 12:00
    Article payant Trafic d’animaux : Le zoo et les douanes de Saint-Exupéry font cause commune 11:30
    police lyon faits divers
    Vénissieux : trois interpellations lors d'une opération anti-stupéfiants 10:50
    Article payant Qui veut la peau du zoo de Lyon ? 10:05
    Remise à la rue d’un jeune mineur à Lyon : une décision "arbitraire" pour ces travailleurs sociaux  09:37
    d'heure en heure
    Vélos volés. @GendarmerieduRhône
    Rhône : la police découvre plusieurs vélos volés à Décines-Charpieu  09:09
    En Haute-Loire, un Lyonnais perd la vie lors d'une sortie kayak 08:38
    Pollution : la qualité de l’air une nouvelle fois mauvaise ce lundi à Lyon 08:06
    vague de chaleur canicule lyon
    Canicule : le Rhône et le reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance orange 07:40
    Météo soleil
    Météo : du soleil et encore une chaleur caniculaire avec 37 degrés ce lundi à Lyon 07:18
    police Lyon
    Isère : le sexagénaire ayant agressé un maire à l'arme blanche écroué et mis en examen pour tentative de meurtre 10/08/25
    Tramway TCL ligne
    Lyon : choc au ralenti entre un tram T4 et un véhicule près de la Part-Dieu 10/08/25
    Lyon : une course-poursuite depuis Bellecour se termine sur l’A7 10/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut