vague de chaleur canicule lyon
Image d’illustration canicule à Lyon. (Photo Albin Bonnard / Hans Lucas via AFP)

Canicule : le Rhône et quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune

  • par Clémence Margall

    • Météo France place les départements du Rhône, de l'Ain, de l'Isère, de l'Ardèche et de la Drôme en vigilance jaune pour canicule ce jeudi 7 août.

    L'épisode de forte chaleur que s'apprête à connaître la région Auvergne-Rhône-Alpes incite à la prudence. Alors qu'il fera 33 degrés ce jeudi à Lyon, Météo France place le Rhône et quatre départements en vigilance jaune pour canicule.

    Les autres territoires concernés sont l'Ain, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche. La vigilance sera activé dès 12 heures pour l'ensemble des départements.

    Pollution : avec la chaleur, la qualité de l'air est mauvaise ce jeudi à Lyon

