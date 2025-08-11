Rhône : deux personnes confinées après une fuite de gaz dans quartier résidentiel 

Dimanche 10 août, une fuite de gaz a été signalée dans un quartier résidentiel de Belleville-en-Beaujolais.

Il était environ 11 heures ce dimanche 10 août lorsque les soldats du feu ont été appelés après qu’une fuite de gaz a été signalée dans un quartier résidentiel de Belleville-en-Beaujolais, dans le Rhône, rapportent nos confrères du Progrès. Rapidement dépêchés sur place, les pompiers ont identifié la fuite au niveau d’une lorette de gaz.

Deux personnes ont dû être confinées chez elles le temps des opérations. La fuite de gaz a, quant à elle, été maîtrisée. Une dernière opération de reconnaissance a été réalisée aux alentours de 13 heures pour s’assurer que la fuite était terminée.