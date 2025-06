Le chef étoilé Jonathan Martin s’est classé deuxième du challenge culinaire du président de la République.

Jonathan Martin, chef isérois de 34 ans, est assistant chef des cuisines du Domaine de Clairefontaine, à Chonas-L’Amballan, dont le chef-propriétaire Philippe Girardon, est détenteur d’une étoile au guide Michelin.

A l’occasion de la 7e édition du challenge culinaire du président de la République, Jonathan Martin a réussi a se placer parmi les six finalistes.

Au cours de l’épreuve finale de 5h30, se déroulant à l’école hôtelière Ferrandi Paris, les participants devaient réaliser un amuse-bouche, un plat et un dessert. L’isérois a excellé pour la réalisation de l’amuse-bouche “surprise” et du blanc-manger (gelée à base d’amandes) tandis que la cuisson de l’épaule d’agneau farci terre et mer lui a posé plus de difficultés.

Il a tout de même conquis les Meilleurs ouvriers de France (MOF) et le chef étoilé Arnaud Faye, président du jury. La remise des prix à eu lieu au Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères en présence de Guillaume Gomez, président d’honneur et fondateur des cuisines de la République française. Jonathan Martin accède ainsi à la deuxième place de la compétition, derrière Richard Agliata, chef adjoint au Couvent des minimes, à Mane, en Provence.

Le challenge culinaire du président de la République française, concours emblématique, reconnu par la profession, est ouvert à tous les chefs et cheffes professionnels de 23 ans et plus, exerçant en restauration commerciale, collective ou administrative.

Ce concours offre à chacun l’opportunité de mettre en avant son talent et sa créativité dans un cadre de haut niveau.



Cette année, les candidats devront réaliser deux recettes inédites autour de thèmes imposés (plat et dessert) et d’un amuse-bouche “surprise” :



- plat principal : "l'épaule d’agneau farcie terre et mer". L’épaule d’agneau sera préparée entière, garnie d’une farce alliant terre et mer pour huit personnes. Elle

sera servie d'un jus ou d'une sauce à base de poivrons, servie à part. Le plat sera composé de trois garnitures au total, dont : La garniture principale, servie à part, sera une "royale de légumes en deux saveurs", présentée sous

la forme d’un savarin de 19 cm de diamètre, garnie au centre de légumes similaires. Deux garnitures disposées sur le plat comprenant huit pièces individuelles à base de blettes et huit pièces individuelles sous forme de cromesquis de riz inspiré de la paella. Le plat sera proposé avec un vin français soigneusement sélectionné, accompagné d'un descriptif

explicatif.

- dessert : "blanc mangé au cœur fruité” accompagné d’une infusion florale. Une création qui devra allier finesse et originalité (pour 8 convives)

Les lauréats de la 7e édition du challenge culinaire du président de la République français sont :

1er : Richard Agliata, Chef adjoint au Couvent des Minimes, à Mane (Alpes-de-Haute-Provence)

2e place : Jonathan Martin, assistant chef des cuisines au Domaine de Clairefontaine, àChonas-L’Amballan (Isère)

3e place : Rémy Mariolles, chef de cuisine de Cheval Blanc, Hôtel de l’Abbaye, à Ferrières-en-Gâtinais (Loire)

Le prix Spécial “Guillaume Gomez” du meilleur commis est décerné à : Mathieu Galiron de l’école Ferrandi Paris Commis du candidat Valentin Moisand, restaurant Virtus, Paris 12e

Le prix du Meilleur Mémoire : Josselin Peltier, premier chef de partie à l’hôtel de Matignon, à Paris 7e