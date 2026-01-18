On y était : la 45e Traversée du Rhône à la nage avec palmes

Pour la 45e année, le Club Thalassa a organisé ce dimanche 18 janvier la traversée de Lyon à la nage avec palme. Retour en photos sur cette nouvelle édition.

L'effervescence était au maximum ce dimanche matin dans le gymnase de la Cité scolaire internationale de Gerland. À peine 5°C à l'extérieur, 9°C dans l'eau, et pourtant les 289 inscrits à cette 45e Traversée du Rhône à la nage avec palmes étaient plus motivés que jamais.

Cet Yvelinois de 65 ans, grand habitué de la nage en fleuve, a fait le déplacement exprès de la région parisienne pour cette course mythique. Et le froid, ça ne l'effraie visiblement pas. "J'ai l'habitude de m'entraîner dans l'Eure qui est à 6°C. Alors nager dans une eau à presque 10°C, ça ne me fait pas peur", nous confie-t-il, équipé de sa combinaison de plongée intégrale.

Pour sa première participation à la Traversée de Lyon à la nage avec palmes, cet Yvelinois concourt dans la catégorie "nage avec support", soit un flotteur. Il existe deux autres catégories : nage avec palmes ou, pour la toute première fois, les sélections régionales pour la nage en eau vive (NEV). Pour cette dernière catégorie, les nageurs sont partis en dernier, et en ligne, munis de dossards blancs bien reconnaissables.

Une fois tous prêts, équipés et munis de leur dossards, les 289 participants ont embarqué à bord des quatre bus articulés prêtés par Keolis, partenaire de l'événement, "sans qui rien n'aurait été possible", nous confie Didier Fernandez, organisateur de l'événement. Direction la Cité internationale d'où partiront les trois différentes catégories de nageurs.

Dans l'eau, police, sapeurs-pompiers et secours sont sur le qui-vive. Au total, cinq bateaux des sauveteurs en mer de la SNSM étaient mobilisés. Tout au long, de nombreux kayaks du club d'Oullins assuraient également la sécurité.

Dès le premier coup de sifflet, les nageurs avec palmes s'élancent dans l'eau, sans aucune hésitation malgré l'épais brouillard qui recouvre le fleuve lyonnais et le froid de ce matin de mois de janvier. C'est parti pour une petite heure de nage pour les plus rapides, et 1h30 en moyenne pour ceux qui préfèrent profiter de leur course.

Sur les ponts qui surplombent le Rhône, nombreux sont les badauds à s'arrêter pour encourager les nageurs, ou simplement se demander qui sont les fous à se baigner dans le Rhône par un dimanche matin glacial de janvier.

L'occasion pour les plus compétiteurs d'arriver le plus vite possible, et pour les autres de découvrir Lyon sous un nouvel angle inédit.