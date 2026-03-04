Dorian Gamon se produira à Charbonnières-les Bains ce mercredi. Surnommé "DJ Baguette", il parcourt les boulangeries du pays depuis près d'un an en proposant des shows de quatre heures entre années 80, électro et plus encore. Son objectif s'écrit en un mot : rassembler.

C'est un DJ… pas comme les autres. A 29 ans, le Drômois Dorian Gamon réalise un Tour de France quelque peu insolite. Avec ses platines, celui qui se fait surnommer "DJ Baguette", traverse les boulangeries du pays pour apporter bonne humeur et musique. Il sera de passage ce mercredi 4 mars à la boulangerie du Chalet à Charbonnières-les-Bains, date de sa 55e représentation. Pendant 4 heures, il proposera des animations musicales entre années 80, électro, et plus si affinités. "Comme un boulanger avec ses différentes variétés de pain, je m'adapte au goût de tous", clame Dorian Gamon.

A la base, tout part d'un questionnement pour celui qui vit de son travail depuis ses vingt ans : "Pourquoi on ne mettrait pas en avant ces commerces ? Aujourd'hui, la boulangerie c'est le commerce qui tient le village. C'est un patrimoine friable qu'il faut conserver." C'est d'ailleurs pour cela que même si musique il y a, la vente ne s'arrête pas. Le 17 mai 2025 signe le point de départ de cette grande aventure à travers la France. Devenu viral sur les réseaux sociaux, Dorian partage des résumés de ces shows à ses près de 24 000 abonnés sur Instagram.

"Distribuer du bonheur"

Dix mois après, Dorian Gamon prend toujours autant de plaisir à "distribuer du bonheur" dans les boulangeries. Une aventure collective qu'il partage avec son père, qui l'accompagne sur toutes ses dates, "une expérience unique". A noter que le DJ drômois ne demande pas de cachet aux établissements qui l'accueillent, seulement le remboursement de ses frais de transports. Une façon pour lui de "trouver un compromis" : "on doit se serrer les coudes" justifie-t-il.

Si, pour l'instant, il ne propose qu'un mix de chansons existantes, Dorian Gamon rêve plus grand pour la suite. Il espère sortir un single, et des pourparlers seraient engagés à cet effet. "Il faut juste trouver du temps" affirme le DJ. Du temps, il n'en aura visiblement pas plus dans les semaines qui viennent, puisqu'il se produira successivement en Alsace, dans la Drôme, puis en Bretagne, dans le Finistère et le Morbihan.

