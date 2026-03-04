Actualité
Photo d’illustration – commissariat d’Auvergne-Rhône-Alpes @ WilliamPham

Grigny-sur-Rhône : Un policier percute un mur après une course poursuite

  • par Romain Balme

    • Les faits se sont déroulés dans la nuit du lundi 2 mars. Après un refus d'obtempérer, une course poursuite s'engage jusqu'à Grigny-sur-Rhône, où quatre suspects ont été interpellés. Un policier a été blessé dans l'opération.

    Nous sommes le lundi 2 mars, aux alentours de 23 heures. Selon nos confrères du Progrès, les policiers repèrent une Mégane 4 volée sur le boulevard périphérique de Lyon. Le conducteur du véhicule refuse de s'arrêter et accélère. S'en suit alors une course poursuite direction Vernaison, puis Grigny-sur-Rhône. De nombreux agents sont alors mobilisés et placent un barrage au niveau du rond-point de la Colombe à Grigny.

    A la vue de celui-ci, les quatre fuyards abandonnent le véhicule et s'enfuient à pied. Ils sont rapidement rattrapés, puis interpellés. En poursuivant les passagers, un agent de police perd le contrôle de son véhicule, puis percute un mur. Il souffre de plusieurs contentions, avec 10 jours d'ITT.

    Faire défiler vers le haut