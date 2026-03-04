Depuis 2016, des groupes d'ambassadrices se déplacent dans les transports en commun lyonnais pour améliorer les conditions de voyage des usagers et lutter contre le harcèlement sexiste et sexuel.

Cette année, Sytral Mobilités fête les dix ans des "marches exploratoires". Initié en 2016, ce dispositif vise à lutter contre le harcèlement sexiste et sexuel dans les transports en déployant des groupes d'ambassadrices volontaires sur le terrain. Leur rôle ? Réaliser un diagnostic afin d’apporter des améliorations sur les conditions de voyage des femmes et plus largement de l’ensemble des usagers.

Descente à la demande, vidéoprotection...

En dix ans, ces marches ont permis de mettre en place plusieurs dispositifs pour lutter contre le harcèlement sexiste et garantir la sécurité des voyageurs et des agents sur l’ensemble du réseau TCL. Parmi les dispositifs déployés, on retrouve notamment la descente à la demande, permettant aux voyageurs seuls ou accompagnés de mineurs de descendre entre deux arrêts à partir de 22 h.

Mais aussi, le dispositif d'aide "bus refuge", grâce auquel chaque personnes victimes ou témoins de harcèlement, de violences, peut se mettre à l’abri dans un bus ou une agence TCL. Une fois accueillies, les personnes concernées peuvent être aidées par des agents, tous formés à la prise en charge des victimes.

Les "marches exploratoires" ont également permis l'installation de plus de 12 000 caméras de vidéoprotection déployées dans les rames de métro, de tramway et dans les bus, ainsi qu'à leurs stations. L'éclairage public à lui aussi été renforcé, notamment dans les parcs relais de la Métropole.

Un nouveau format mixte

Pour la deuxième année consécutive, un nouveau format en mixité associera des étudiant(e)s du campus de l’Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE) au dispositif des ambassadrices. En mars, la première marche exploratoire en groupe mixte sera d’ailleurs réalisée sur le secteur du campus universitaire de La Doua. Une autre marche en groupe de femmes s’effectuera quant à elle sur la gare routière de Gerland.

A noter que toute femme utilisatrice du réseau TCL peut rejoindre les "marches exploratoires" pour proposer ses idées et perspectives.

