Actualité
JO Cortina Milano
© Milano Cortina 2026

83 athlètes d'Auvergne-Rhône-Alpes engagés aux Jeux Olympiques de Milan Cortina

  • par Tim Nuss Gassien

    • Ils sont 83 athlètes d’Auvergne-Rhône-Alpes, soit plus de la moitié de la délégation française, engagés aux Jeux Olympiques d’hiver à Milan-Cortina du 6 au 22 février 2026. Avec des espoirs de médailles.

    Les Français à suivre mercredi 11 février sont nombreux, et bon nombre d’entre eux ont déjà connu par le passé la plus haute marche du podium. Ces champions et championnes sont issus ou licenciés, pour la plupart en Auvergne-Rhône-Alpes. Tour d’horizon sur ces athlètes locaux.

    De grande chances de podiums à venir

    La journée commence à 11h00 pour les aurhalpins avec la qualification pour la finale (14h15) au ski acrobatique. Camille Cabrol, skieuse freestyle venue de Sallanches, en Haute-Savoie, a toutes ses chances pour prolonger le rêve olympique jusqu’a cette après-midi.

    A 11h30, la vitesse s’accélère avec le super-G. Malgré une domination sans partage de Marco Odermatt dans la discipline, certains français dont Alban Elezi Cannaferina, skieur lyonnais et dernier Français sélectionné aux jeux de Milan Cortina, peuvent créer la surprise et atteindre le haut du classement.

    A 14h15, la télévision doit rester allumer pour le 15 kilomètres individuel femmes en biathlon. Plusieurs Françaises peuvent prétendre à une médaille, dont Julia Simon, ornée d’or sur le relais mixte il y a deux jours et Justine Braisaz-Bouchet, championne olympique et cinq fois championne du monde, toutes les deux nées à 1h30 de Lyon, à Albertville. On retrouvera également Camille Bened, sérieuse outsider, née à Evian-les-Bains en Haute-Savoie, et gagnante de l’IBU Cup 2024-2025, "deuxième division" du biathlon.

    Pour finir en beauté avec une possible marseillaise en fin de journée, la danse sur glace se tiendra à partir de 19h30 avec l’épreuve libre. Le couple Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron s’avance en grand favori notamment grace à leur performance majuscule pour la danse rythmique il y a deux jours. Guillaume Cizeron pourrait "monter sur la boîte" et gonfler son compteur de titres olympiques, lui qui est né à Montbrison dans la Loire, non loin d’ici.

    Une occasion de remonter au classement des médailles

    La France est à la traîne, encore bien loin de son objectif de 15 médailles récoltées avant les jeux de Milan Cortina. A ce jour, un goût amer persiste avec de nombreuses désillusions et déceptions. Hier encore, au ski de fond homme les savoyards Jules Chappaz, Hugo Lapalus, Lucas Chanavat sortent dès les quarts de finale.

    Il faut rebondir vite, et fort ces prochains jours. On attends avec impatience dimanche 15 février avec les nombreuses chances de médailles notamment avec la poursuite homme et femme avec Eric Perrot natif de Bourg Saint Maurice en Savoie et Emilien Jacquelin, né à Grenoble, qui doit se relancer après son individuel olympique raté hier.

    La liste des athlètes d'Auvergne-Rhône-Alpes aux Jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026

    Biathlon

    Camille Bened
    Ski Club Chablais Nordic (Haute-Savoie, 74)

    Justine Braisaz-Bouchet
    Douane / Club des Sports des Saisies (Savoie, 73)

    Océane Michelon
    Armée / Bauges Ski Nordique (Savoie, 73)

    Jeanne Richard
    Police nationale / Les Gets Ski Compétition (Haute-Savoie, 74)

    Julia Simon
    Douane / Club des Sports des Saisies (Savoie, 73)

    Émilien Jacquelin
    Douane / C.S nordique Villard-de-Lans (Isère, 38)

    Éric Perrot
    Armée / Ski club Peisey-Vallandry (Savoie, 73)

    Bobsleigh

    Margot Boch
    Armée / CBLS La Plagne (Savoie, 73)

    Luna Goureau
    CBLS La Plagne (Savoie, 73)

    Carla Senechal
    Armée / CBLS La Plagne (Savoie, 73)

    Nils Blairon
    CBLS La Plagne (Savoie, 73)

    Dorian Hauterville
    CBLS La Plagne (Savoie, 73)

    Romain Heinrich
    CBLS La Plagne (Savoie, 73)

    Lionel Lefebvre
    CBLS La Plagne (Savoie, 73)

    Antoine Riou
    CBLS La Plagne (Savoie, 73)

    Patinage

    // Patinage artistique

    Kévin Aymoz
    Grenoble Isère Métropole Patinage (Isère, 38)

    Guillaume Cizeron
    Courchevel patinage sports de glace (Savoie, 73)

    Laurence Fournier Beaudry
    Courchevel patinage sports de glace (Savoie, 73)

    // Patinage de vitesse

    Valentin Thiebault
    Cercle Patineurs Belleville Beaujolais (Rhône, 69)

    Hockey sur glace

    Clémence Boudin
    Sporting Hockey Club Saint-Gervais (Haute-Savoie, 74)

    Sophie Leclerc
    Grenoble Brûleurs de Loups (Isère, 38)

    Violette Pianel Couriaut
    Villard de Lans Les Ours (Isère, 38)

    Anaé Simon
    Lyon Hockey Club (Rhône, 69)

    Pierre Crinon
    Grenoble Brûleurs de Loups (Isère, 38)

    Aurélien Dair
    Grenoble Brûleurs de Loups (Isère, 38)

    Sacha Treille
    Grenoble Brûleurs de Loups (Isère, 38)

    Ski alpin

    Marion Chevrier
    Club des sports La Plagne (Savoie, 73)

    Clara Direz
    Douane / Club des Sports Les Saisies (Haute-Savoie, 74)

    Doriane Escané
    Club des Sports Courchevel (Savoie, 73)

    Marie Lamure
    Douane / Club des Sports Courchevel (Savoie, 73)

    Caitlin Mcfarlane
    Ski Club Saint Jean d’Aulps (Haute-Savoie, 74)

    Laura Gauché
    Douane / Club des Sports Tignes (Savoie, 73)

    Romane Miradoli
    Armée / Interclub Magland Désert Blanc (Haute-Savoie, 74)

    Clément Noël
    Club des sports Val d’Isère (Savoie, 73)

    Steven Amiez
    Armée / Club des Sports de Courchevel (Savoie, 73)

    Léo Anguenot
    Police nationale / Club des Sports La Clusaz (Haute-Savoie, 74)

    Paco Rassat
    Police nationale / Ski Club des Aillons (Savoie, 73)

    Alban Elezi Cannaferina
    Douane / Club des Sports La Plagne (Savoie, 73)

    Maxence Muzaton
    Armée / Club des Sports Courchevel (Savoie, 73)

    Ski de fond

    Hugo Lapalus
    Armée / Club des sports La Clusaz (Haute-Savoie, 74)

    Jules Lapierre
    Armée / Ski nordique Chartreuse (Isère, 38)

    Victor Lovera
    Douane / Ski nordique Chartreuse (Isère, 38)

    Théo Schely
    Police nationale / Club des sports La Clusaz (Haute-Savoie, 74)

    Jules Chappaz
    Armée / Club des sports La Clusaz (Haute-Savoie, 74)

    Lucas Chavanat
    Armée / Ski club Le Grand Bornand (Haute-Savoie, 74)

    Mathis Desloges
    Police nationale / C.S Nordique Villard-de-Lans (Isère, 38)

    Richard Jouve
    Armée / Club des sports Méribel (Savoie, 73)

    Mélissa Gal
    Ski club Pays Rochois (Haute-Savoie, 74)

    Justine Gaillard
    Ski Amical Méaudrais (Isère, 38)

    Julie Pierrel
    Ski club Le Grand Bornand (Haute-Savoie, 74)

    Snowboard

    >Snowboard cross

    Chloé Trespeuch
    Armée / Club omnisports Val Thorens (Savoie, 73)

    Léa Casta
    Armée / Ski Club des 2 Alpes (Isère, 38)

    Maja-Li Iafrate-Danielsson
    Ski Club des 2 Alpes (Isère, 38)

    Aidan Chollet
    Ski Club des 2 Alpes (Isère, 38)

    Jonas Chollet
    Ski Club des 2 Alpes (Isère, 38)

    Merlin Surget
    Armée / Club des Sports de Chamonix (Haute-Savoie, 74)

    Loan Bozzolo
    Ski Club Saint-Gervais Mont-Blanc (Haute-Savoie, 74)

    >Snowboard freestyle

    Romain Allemand
    Club des Sports La Plagne (Savoie, 73)

    Saut à ski

    Emma Chervet
    Club des Sports Chamonix (Haute-Savoie, 74)

    Jules Chervet
    Club des Sports Chamonix (Haute-Savoie, 74)

    Valentin Foubert
    Club des Sports Courchevel (Savoie, 73)

    Enzo Milesi
    Ski club Nancéen (Haute-Savoie, 74)

    Aurélie Lévêque
    CGALE Short-Track (Isère, 38)

    Skeleton

    Lucas Defayet
    CBLS La Plagne (Savoie, 73)

    Ski alpinisme

    Émilie Harrop
    Courchevel Sports Outdoor Montagne Escalade (Savoie, 73)

    Margot Ravinel
    Club des Sports Chamonix – Section Ski-alpinisme (Haute-Savoie, 74)

    Thibault Anselmet
    Club des Sports de Bonneval-sur-Arc (Savoie, 73)

    Pablo Giner-Dalmasso
    Team Isère Montagne (Isère, 38)

    Ski de bosses

    Camille Cabrol
    Police nationale / Ski de bosses Megève (Haute-Savoie, 74)

    Marie Duaux
    Ski de bosses Megève (Haute-Savoie, 74)

    Paul Andréa Gay
    Ski de bosses Megève (Haute-Savoie, 74)

    Benjamin Cavet
    Armée / Ski club Vallée d’Abondance (Haute-Savoie, 74)

    Thibaud Mouille
    Ski de bosses Megève (Haute-Savoie, 74)

    Free ski

    Kim Dumont-Zanella
    Club des Sports La Plagne (Savoie, 73)

    Matias Roche
    Club Omnisport Val Thorens (Savoie, 73)

    Thimothé Sivignon
    Club des Sports La Clusaz (Haute-Savoie, 74)

    Ski cross

    Mylène Ballet-Baz
    Ski club Megève (Haute-Savoie, 74)

    Marielle Berger-Sabbatel
    Police nationale / Ski club Les Arcs Bourg-Saint-Maurice (Savoie, 73)

    Anouck Errard
    Ski club Les Contamines Montjoie (Haute-Savoie, 74)

    Jade Grillet-Aubert
    Ski club Vallée d’Abondance (Haute-Savoie, 74)

    Youri Duplessis-Kergomard
    Club des Sports Méribel (Savoie, 73)

    à lire également
    JO Alpes 2030 : des "désaccords insurmontables" entre Grospiron et Linette, le directeur général bientôt débarqué ?

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    JO Alpes 2030 : des "désaccords insurmontables" entre Grospiron et Linette, le directeur général bientôt débarqué ? 12:00
    Compagne d'un entrepreneur lyonnais de la crypto enlevée : le parquet anticriminalité organisée se saisit 11:33
    JO Cortina Milano
    83 athlètes d'Auvergne-Rhône-Alpes engagés aux Jeux Olympiques de Milan Cortina 11:15
    Municipales : Grégory Doucet présente son "Pacte" pour le bien vieillir à Lyon 10:55
    Protection animale : L214 interpelle les candidats aux élections municipales à Lyon 10:10
    d'heure en heure
    Théâtre, visites, expositions : Que faire à Lyon en famille pendant les vacances scolaires ? 09:33
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air très bonne ce mercredi 09:02
    Grève illimitée aux urgences de Lyon Sud : les soignants tirent la sonnette d’alarme 08:41
    Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Sous contrôle judiciaire, il tue son ex-femme sous les yeux de leurs enfants : un homme jugé ce mercredi à Lyon 08:18
    Plainte contre BASF à Genay : le groupe allemand se défend et affirme être en conformité 07:55
    Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange pluie-inondation 07:41
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un mercredi entre pluies et éclaircies à Lyon, jusqu'à 15 degrés attendus 07:15
    Jean-Christophe Vincent
    "La Duchère a besoin d’un nouveau souffle", plaide Jean-Christophe Vincent 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut