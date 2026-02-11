Ils sont 83 athlètes d’Auvergne-Rhône-Alpes, soit plus de la moitié de la délégation française, engagés aux Jeux Olympiques d’hiver à Milan-Cortina du 6 au 22 février 2026. Avec des espoirs de médailles.

Les Français à suivre mercredi 11 février sont nombreux, et bon nombre d’entre eux ont déjà connu par le passé la plus haute marche du podium. Ces champions et championnes sont issus ou licenciés, pour la plupart en Auvergne-Rhône-Alpes. Tour d’horizon sur ces athlètes locaux.

De grande chances de podiums à venir

La journée commence à 11h00 pour les aurhalpins avec la qualification pour la finale (14h15) au ski acrobatique. Camille Cabrol, skieuse freestyle venue de Sallanches, en Haute-Savoie, a toutes ses chances pour prolonger le rêve olympique jusqu’a cette après-midi.

A 11h30, la vitesse s’accélère avec le super-G. Malgré une domination sans partage de Marco Odermatt dans la discipline, certains français dont Alban Elezi Cannaferina, skieur lyonnais et dernier Français sélectionné aux jeux de Milan Cortina, peuvent créer la surprise et atteindre le haut du classement.

A 14h15, la télévision doit rester allumer pour le 15 kilomètres individuel femmes en biathlon. Plusieurs Françaises peuvent prétendre à une médaille, dont Julia Simon, ornée d’or sur le relais mixte il y a deux jours et Justine Braisaz-Bouchet, championne olympique et cinq fois championne du monde, toutes les deux nées à 1h30 de Lyon, à Albertville. On retrouvera également Camille Bened, sérieuse outsider, née à Evian-les-Bains en Haute-Savoie, et gagnante de l’IBU Cup 2024-2025, "deuxième division" du biathlon.

Pour finir en beauté avec une possible marseillaise en fin de journée, la danse sur glace se tiendra à partir de 19h30 avec l’épreuve libre. Le couple Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron s’avance en grand favori notamment grace à leur performance majuscule pour la danse rythmique il y a deux jours. Guillaume Cizeron pourrait "monter sur la boîte" et gonfler son compteur de titres olympiques, lui qui est né à Montbrison dans la Loire, non loin d’ici.

Une occasion de remonter au classement des médailles

La France est à la traîne, encore bien loin de son objectif de 15 médailles récoltées avant les jeux de Milan Cortina. A ce jour, un goût amer persiste avec de nombreuses désillusions et déceptions. Hier encore, au ski de fond homme les savoyards Jules Chappaz, Hugo Lapalus, Lucas Chanavat sortent dès les quarts de finale.

Il faut rebondir vite, et fort ces prochains jours. On attends avec impatience dimanche 15 février avec les nombreuses chances de médailles notamment avec la poursuite homme et femme avec Eric Perrot natif de Bourg Saint Maurice en Savoie et Emilien Jacquelin, né à Grenoble, qui doit se relancer après son individuel olympique raté hier.

La liste des athlètes d'Auvergne-Rhône-Alpes aux Jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026

Biathlon

Camille Bened

Ski Club Chablais Nordic (Haute-Savoie, 74)

Justine Braisaz-Bouchet

Douane / Club des Sports des Saisies (Savoie, 73)

Océane Michelon

Armée / Bauges Ski Nordique (Savoie, 73)

Jeanne Richard

Police nationale / Les Gets Ski Compétition (Haute-Savoie, 74)

Julia Simon

Douane / Club des Sports des Saisies (Savoie, 73)

Émilien Jacquelin

Douane / C.S nordique Villard-de-Lans (Isère, 38)

Éric Perrot

Armée / Ski club Peisey-Vallandry (Savoie, 73)

Bobsleigh

Margot Boch

Armée / CBLS La Plagne (Savoie, 73)

Luna Goureau

CBLS La Plagne (Savoie, 73)

Carla Senechal

Armée / CBLS La Plagne (Savoie, 73)

Nils Blairon

CBLS La Plagne (Savoie, 73)

Dorian Hauterville

CBLS La Plagne (Savoie, 73)

Romain Heinrich

CBLS La Plagne (Savoie, 73)

Lionel Lefebvre

CBLS La Plagne (Savoie, 73)

Antoine Riou

CBLS La Plagne (Savoie, 73)

Patinage

// Patinage artistique

Kévin Aymoz

Grenoble Isère Métropole Patinage (Isère, 38)

Guillaume Cizeron

Courchevel patinage sports de glace (Savoie, 73)

Laurence Fournier Beaudry

Courchevel patinage sports de glace (Savoie, 73)

// Patinage de vitesse

Valentin Thiebault

Cercle Patineurs Belleville Beaujolais (Rhône, 69)

Hockey sur glace

Clémence Boudin

Sporting Hockey Club Saint-Gervais (Haute-Savoie, 74)

Sophie Leclerc

Grenoble Brûleurs de Loups (Isère, 38)

Violette Pianel Couriaut

Villard de Lans Les Ours (Isère, 38)

Anaé Simon

Lyon Hockey Club (Rhône, 69)

Pierre Crinon

Grenoble Brûleurs de Loups (Isère, 38)

Aurélien Dair

Grenoble Brûleurs de Loups (Isère, 38)

Sacha Treille

Grenoble Brûleurs de Loups (Isère, 38)

Ski alpin

Marion Chevrier

Club des sports La Plagne (Savoie, 73)

Clara Direz

Douane / Club des Sports Les Saisies (Haute-Savoie, 74)

Doriane Escané

Club des Sports Courchevel (Savoie, 73)

Marie Lamure

Douane / Club des Sports Courchevel (Savoie, 73)

Caitlin Mcfarlane

Ski Club Saint Jean d’Aulps (Haute-Savoie, 74)

Laura Gauché

Douane / Club des Sports Tignes (Savoie, 73)

Romane Miradoli

Armée / Interclub Magland Désert Blanc (Haute-Savoie, 74)

Clément Noël

Club des sports Val d’Isère (Savoie, 73)

Steven Amiez

Armée / Club des Sports de Courchevel (Savoie, 73)

Léo Anguenot

Police nationale / Club des Sports La Clusaz (Haute-Savoie, 74)

Paco Rassat

Police nationale / Ski Club des Aillons (Savoie, 73)

Alban Elezi Cannaferina

Douane / Club des Sports La Plagne (Savoie, 73)

Maxence Muzaton

Armée / Club des Sports Courchevel (Savoie, 73)

Ski de fond

Hugo Lapalus

Armée / Club des sports La Clusaz (Haute-Savoie, 74)

Jules Lapierre

Armée / Ski nordique Chartreuse (Isère, 38)

Victor Lovera

Douane / Ski nordique Chartreuse (Isère, 38)

Théo Schely

Police nationale / Club des sports La Clusaz (Haute-Savoie, 74)

Jules Chappaz

Armée / Club des sports La Clusaz (Haute-Savoie, 74)

Lucas Chavanat

Armée / Ski club Le Grand Bornand (Haute-Savoie, 74)

Mathis Desloges

Police nationale / C.S Nordique Villard-de-Lans (Isère, 38)

Richard Jouve

Armée / Club des sports Méribel (Savoie, 73)

Mélissa Gal

Ski club Pays Rochois (Haute-Savoie, 74)

Justine Gaillard

Ski Amical Méaudrais (Isère, 38)

Julie Pierrel

Ski club Le Grand Bornand (Haute-Savoie, 74)

Snowboard

>Snowboard cross

Chloé Trespeuch

Armée / Club omnisports Val Thorens (Savoie, 73)

Léa Casta

Armée / Ski Club des 2 Alpes (Isère, 38)

Maja-Li Iafrate-Danielsson

Ski Club des 2 Alpes (Isère, 38)

Aidan Chollet

Ski Club des 2 Alpes (Isère, 38)

Jonas Chollet

Ski Club des 2 Alpes (Isère, 38)

Merlin Surget

Armée / Club des Sports de Chamonix (Haute-Savoie, 74)

Loan Bozzolo

Ski Club Saint-Gervais Mont-Blanc (Haute-Savoie, 74)

>Snowboard freestyle

Romain Allemand

Club des Sports La Plagne (Savoie, 73)

Saut à ski

Emma Chervet

Club des Sports Chamonix (Haute-Savoie, 74)

Jules Chervet

Club des Sports Chamonix (Haute-Savoie, 74)

Valentin Foubert

Club des Sports Courchevel (Savoie, 73)

Enzo Milesi

Ski club Nancéen (Haute-Savoie, 74)

Aurélie Lévêque

CGALE Short-Track (Isère, 38)

Skeleton

Lucas Defayet

CBLS La Plagne (Savoie, 73)

Ski alpinisme

Émilie Harrop

Courchevel Sports Outdoor Montagne Escalade (Savoie, 73)

Margot Ravinel

Club des Sports Chamonix – Section Ski-alpinisme (Haute-Savoie, 74)

Thibault Anselmet

Club des Sports de Bonneval-sur-Arc (Savoie, 73)

Pablo Giner-Dalmasso

Team Isère Montagne (Isère, 38)

Ski de bosses

Camille Cabrol

Police nationale / Ski de bosses Megève (Haute-Savoie, 74)

Marie Duaux

Ski de bosses Megève (Haute-Savoie, 74)

Paul Andréa Gay

Ski de bosses Megève (Haute-Savoie, 74)

Benjamin Cavet

Armée / Ski club Vallée d’Abondance (Haute-Savoie, 74)

Thibaud Mouille

Ski de bosses Megève (Haute-Savoie, 74)

Free ski

Kim Dumont-Zanella

Club des Sports La Plagne (Savoie, 73)

Matias Roche

Club Omnisport Val Thorens (Savoie, 73)

Thimothé Sivignon

Club des Sports La Clusaz (Haute-Savoie, 74)

Ski cross

Mylène Ballet-Baz

Ski club Megève (Haute-Savoie, 74)

Marielle Berger-Sabbatel

Police nationale / Ski club Les Arcs Bourg-Saint-Maurice (Savoie, 73)

Anouck Errard

Ski club Les Contamines Montjoie (Haute-Savoie, 74)

Jade Grillet-Aubert

Ski club Vallée d’Abondance (Haute-Savoie, 74)

Youri Duplessis-Kergomard

Club des Sports Méribel (Savoie, 73)