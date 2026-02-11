Ils sont 83 athlètes d’Auvergne-Rhône-Alpes, soit plus de la moitié de la délégation française, engagés aux Jeux Olympiques d’hiver à Milan-Cortina du 6 au 22 février 2026. Avec des espoirs de médailles.
Les Français à suivre mercredi 11 février sont nombreux, et bon nombre d’entre eux ont déjà connu par le passé la plus haute marche du podium. Ces champions et championnes sont issus ou licenciés, pour la plupart en Auvergne-Rhône-Alpes. Tour d’horizon sur ces athlètes locaux.
De grande chances de podiums à venir
La journée commence à 11h00 pour les aurhalpins avec la qualification pour la finale (14h15) au ski acrobatique. Camille Cabrol, skieuse freestyle venue de Sallanches, en Haute-Savoie, a toutes ses chances pour prolonger le rêve olympique jusqu’a cette après-midi.
A 11h30, la vitesse s’accélère avec le super-G. Malgré une domination sans partage de Marco Odermatt dans la discipline, certains français dont Alban Elezi Cannaferina, skieur lyonnais et dernier Français sélectionné aux jeux de Milan Cortina, peuvent créer la surprise et atteindre le haut du classement.
A 14h15, la télévision doit rester allumer pour le 15 kilomètres individuel femmes en biathlon. Plusieurs Françaises peuvent prétendre à une médaille, dont Julia Simon, ornée d’or sur le relais mixte il y a deux jours et Justine Braisaz-Bouchet, championne olympique et cinq fois championne du monde, toutes les deux nées à 1h30 de Lyon, à Albertville. On retrouvera également Camille Bened, sérieuse outsider, née à Evian-les-Bains en Haute-Savoie, et gagnante de l’IBU Cup 2024-2025, "deuxième division" du biathlon.
Pour finir en beauté avec une possible marseillaise en fin de journée, la danse sur glace se tiendra à partir de 19h30 avec l’épreuve libre. Le couple Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron s’avance en grand favori notamment grace à leur performance majuscule pour la danse rythmique il y a deux jours. Guillaume Cizeron pourrait "monter sur la boîte" et gonfler son compteur de titres olympiques, lui qui est né à Montbrison dans la Loire, non loin d’ici.
Une occasion de remonter au classement des médailles
La France est à la traîne, encore bien loin de son objectif de 15 médailles récoltées avant les jeux de Milan Cortina. A ce jour, un goût amer persiste avec de nombreuses désillusions et déceptions. Hier encore, au ski de fond homme les savoyards Jules Chappaz, Hugo Lapalus, Lucas Chanavat sortent dès les quarts de finale.
Il faut rebondir vite, et fort ces prochains jours. On attends avec impatience dimanche 15 février avec les nombreuses chances de médailles notamment avec la poursuite homme et femme avec Eric Perrot natif de Bourg Saint Maurice en Savoie et Emilien Jacquelin, né à Grenoble, qui doit se relancer après son individuel olympique raté hier.
La liste des athlètes d'Auvergne-Rhône-Alpes aux Jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026
Biathlon
Camille Bened
Ski Club Chablais Nordic (Haute-Savoie, 74)
Justine Braisaz-Bouchet
Douane / Club des Sports des Saisies (Savoie, 73)
Océane Michelon
Armée / Bauges Ski Nordique (Savoie, 73)
Jeanne Richard
Police nationale / Les Gets Ski Compétition (Haute-Savoie, 74)
Julia Simon
Douane / Club des Sports des Saisies (Savoie, 73)
Émilien Jacquelin
Douane / C.S nordique Villard-de-Lans (Isère, 38)
Éric Perrot
Armée / Ski club Peisey-Vallandry (Savoie, 73)
Bobsleigh
Margot Boch
Armée / CBLS La Plagne (Savoie, 73)
Luna Goureau
CBLS La Plagne (Savoie, 73)
Carla Senechal
Armée / CBLS La Plagne (Savoie, 73)
Nils Blairon
CBLS La Plagne (Savoie, 73)
Dorian Hauterville
CBLS La Plagne (Savoie, 73)
Romain Heinrich
CBLS La Plagne (Savoie, 73)
Lionel Lefebvre
CBLS La Plagne (Savoie, 73)
Antoine Riou
CBLS La Plagne (Savoie, 73)
Patinage
// Patinage artistique
Kévin Aymoz
Grenoble Isère Métropole Patinage (Isère, 38)
Guillaume Cizeron
Courchevel patinage sports de glace (Savoie, 73)
Laurence Fournier Beaudry
Courchevel patinage sports de glace (Savoie, 73)
// Patinage de vitesse
Valentin Thiebault
Cercle Patineurs Belleville Beaujolais (Rhône, 69)
Hockey sur glace
Clémence Boudin
Sporting Hockey Club Saint-Gervais (Haute-Savoie, 74)
Sophie Leclerc
Grenoble Brûleurs de Loups (Isère, 38)
Violette Pianel Couriaut
Villard de Lans Les Ours (Isère, 38)
Anaé Simon
Lyon Hockey Club (Rhône, 69)
Pierre Crinon
Grenoble Brûleurs de Loups (Isère, 38)
Aurélien Dair
Grenoble Brûleurs de Loups (Isère, 38)
Sacha Treille
Grenoble Brûleurs de Loups (Isère, 38)
Ski alpin
Marion Chevrier
Club des sports La Plagne (Savoie, 73)
Clara Direz
Douane / Club des Sports Les Saisies (Haute-Savoie, 74)
Doriane Escané
Club des Sports Courchevel (Savoie, 73)
Marie Lamure
Douane / Club des Sports Courchevel (Savoie, 73)
Caitlin Mcfarlane
Ski Club Saint Jean d’Aulps (Haute-Savoie, 74)
Laura Gauché
Douane / Club des Sports Tignes (Savoie, 73)
Romane Miradoli
Armée / Interclub Magland Désert Blanc (Haute-Savoie, 74)
Clément Noël
Club des sports Val d’Isère (Savoie, 73)
Steven Amiez
Armée / Club des Sports de Courchevel (Savoie, 73)
Léo Anguenot
Police nationale / Club des Sports La Clusaz (Haute-Savoie, 74)
Paco Rassat
Police nationale / Ski Club des Aillons (Savoie, 73)
Alban Elezi Cannaferina
Douane / Club des Sports La Plagne (Savoie, 73)
Maxence Muzaton
Armée / Club des Sports Courchevel (Savoie, 73)
Ski de fond
Hugo Lapalus
Armée / Club des sports La Clusaz (Haute-Savoie, 74)
Jules Lapierre
Armée / Ski nordique Chartreuse (Isère, 38)
Victor Lovera
Douane / Ski nordique Chartreuse (Isère, 38)
Théo Schely
Police nationale / Club des sports La Clusaz (Haute-Savoie, 74)
Jules Chappaz
Armée / Club des sports La Clusaz (Haute-Savoie, 74)
Lucas Chavanat
Armée / Ski club Le Grand Bornand (Haute-Savoie, 74)
Mathis Desloges
Police nationale / C.S Nordique Villard-de-Lans (Isère, 38)
Richard Jouve
Armée / Club des sports Méribel (Savoie, 73)
Mélissa Gal
Ski club Pays Rochois (Haute-Savoie, 74)
Justine Gaillard
Ski Amical Méaudrais (Isère, 38)
Julie Pierrel
Ski club Le Grand Bornand (Haute-Savoie, 74)
Snowboard
>Snowboard cross
Chloé Trespeuch
Armée / Club omnisports Val Thorens (Savoie, 73)
Léa Casta
Armée / Ski Club des 2 Alpes (Isère, 38)
Maja-Li Iafrate-Danielsson
Ski Club des 2 Alpes (Isère, 38)
Aidan Chollet
Ski Club des 2 Alpes (Isère, 38)
Jonas Chollet
Ski Club des 2 Alpes (Isère, 38)
Merlin Surget
Armée / Club des Sports de Chamonix (Haute-Savoie, 74)
Loan Bozzolo
Ski Club Saint-Gervais Mont-Blanc (Haute-Savoie, 74)
>Snowboard freestyle
Romain Allemand
Club des Sports La Plagne (Savoie, 73)
Saut à ski
Emma Chervet
Club des Sports Chamonix (Haute-Savoie, 74)
Jules Chervet
Club des Sports Chamonix (Haute-Savoie, 74)
Valentin Foubert
Club des Sports Courchevel (Savoie, 73)
Enzo Milesi
Ski club Nancéen (Haute-Savoie, 74)
Aurélie Lévêque
CGALE Short-Track (Isère, 38)
Skeleton
Lucas Defayet
CBLS La Plagne (Savoie, 73)
Ski alpinisme
Émilie Harrop
Courchevel Sports Outdoor Montagne Escalade (Savoie, 73)
Margot Ravinel
Club des Sports Chamonix – Section Ski-alpinisme (Haute-Savoie, 74)
Thibault Anselmet
Club des Sports de Bonneval-sur-Arc (Savoie, 73)
Pablo Giner-Dalmasso
Team Isère Montagne (Isère, 38)
Ski de bosses
Camille Cabrol
Police nationale / Ski de bosses Megève (Haute-Savoie, 74)
Marie Duaux
Ski de bosses Megève (Haute-Savoie, 74)
Paul Andréa Gay
Ski de bosses Megève (Haute-Savoie, 74)
Benjamin Cavet
Armée / Ski club Vallée d’Abondance (Haute-Savoie, 74)
Thibaud Mouille
Ski de bosses Megève (Haute-Savoie, 74)
Free ski
Kim Dumont-Zanella
Club des Sports La Plagne (Savoie, 73)
Matias Roche
Club Omnisport Val Thorens (Savoie, 73)
Thimothé Sivignon
Club des Sports La Clusaz (Haute-Savoie, 74)
Ski cross
Mylène Ballet-Baz
Ski club Megève (Haute-Savoie, 74)
Marielle Berger-Sabbatel
Police nationale / Ski club Les Arcs Bourg-Saint-Maurice (Savoie, 73)
Anouck Errard
Ski club Les Contamines Montjoie (Haute-Savoie, 74)
Jade Grillet-Aubert
Ski club Vallée d’Abondance (Haute-Savoie, 74)
Youri Duplessis-Kergomard
Club des Sports Méribel (Savoie, 73)