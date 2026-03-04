Il faut savoir jouer sur le terrain de son adversaire. Ce mercredi, Grégory Doucet participait à un match de football mêlant écologistes et habitants. L'occasion pour lui d'affirmer ses mesures sur l'accès au sport mais aussi de revenir sur son bilan et sur LFI. Il était accompagné du député de gauche François Ruffin.

Passe de François Ruffin pour Gregory Doucet. On ne sait pas encore si celle-ci sera décisive les 15 et 22 mars prochains, mais c’est bien balle au pied que Grégory Doucet a réaffirmé ses engagements en matière d'accès au sport ce mercredi, à l'occasion d'un match de football mêlant élus écologistes et habitants dans le 6ème arrondissement.

L'élu écologiste mise en effet sur la création d'un Pass'Sport municipal qui viendrait doubler le montant alloué par sa version nationale qui s'élève à 70 euros. "Il faut que la pratique devienne une habitude dès le plus jeune âge. Le coût de la licence empêche l'inscription, il faut abaisser cette barrière" argumente-t-il.

Grégory Doucet propose un deuxième espace sport-santé

Il souhaite également créer un deuxième espace sport-santé dédié à la pratique sportive, après celui situé à Gerland qui a ouvert ses portes en 2022. L'objectif, offrir un accès pour la pratique sportive à tous, mais aussi sur ordonnance, notamment par les séniors. "Le sport ça doit pouvoir se pratiquer à tout âge", justifie le maire de Lyon.

Et justement, du sport il y en a eu cet après-midi avec un invité de marque, le député de la Somme François Ruffin, "venu chercher des inspirations". "Je crois à une politique qui s'inspire de ce que l'on fait de mieux dans nos municipalités" affirme le leader de Debout !. Il poursuit en soutenant le programme proposé par Grégory Doucet : "Je veux qu'à travers Grégory, la lumière soit mise sur des mesures, sur des idées. C'est dire que la gauche c'est les vacances pour tous. C'est aussi dire que peu importe notre porte-monnaie, on peut aller voir la mer."

Doucet qualifie les propos de Mélenchon "d'inappropriés"

Interrogé par la presse avant de "mouiller le maillot" selon ses mots, Grégory Doucet a répondu aux propos jugés antisémites de Jean-Luc Mélenchon par une partie de la classe politique, notamment sur Raphaël Glucksmann et Jeffrey Epstein. "Les propos de Jean-Luc Mélenchon ne sont pas appropriés. Une personnalité qui renvoie à sa religion des personnes, ce n'est pas la posture d'un homme de gauche". Cependant, il maintient la possibilité d'une alliance avec LFI pour le deuxième tour : "Nous prendrons nos responsabilités collectivement. Il est certain que je ne laisserai pas Lyon entre les mains d'un homme qui défend un projet du siècle dernier, je ne livrerai pas la ville à Laurent Wauquiez". Pourtant, il a tenu à rappeler que son programme du premier tour serait "celui du premier".

Concernant son bilan, critiqué par ses adversaires, Grégory Doucet a tenu à répondre notamment sur la question de la circulation alors que Jean-Michel Aulas qualifiait Lyon de capitale des bouchons. "Bien sûr que l'année 2025 était une année de congestion". Il justifie cela par l'achèvement de trois nouvelles lignes de tram, et une nouvelle ligne de trambus. "On est en train de transformer les mobilités à Lyon". De quoi défendre sa décision de miser sur les transports en commun : "la première préoccupation d'un maire est de s'intéresser au plus grand nombre et d'offre des solutions qui puissent servir à tout le monde".

"Je crois que l'on peut tous regarder plus loin"

Le maire de Lyon évoque aussi les travaux d'envergure mis en oeuvre durant son mandat : "Il étant temps de moderniser cette ville. Je ne voulais pas faire comme mes prédécesseurs, attendre que ça casse quelque part et poser un patch pour réparer temporairement en attendant un plus gros dégâts.". Il concède pourtant la face d'ombre qui entoure ces chantiers : "Bien sûr qu'il y a des nuisances mais je crois que l'on peut tous regarder un peu plus loin et arrêter de tweeter depuis sa voiture dès qu'il y a des embouteillages".

C'est ensuite sur les terrains que Grégory Doucet s'est exprimé. Maillot de l'Olympique Lyonnais floqué "Doucet 22" sur le dos, l'élu semblait galvanisé, de quoi espérer une remontada contre Jean Michel Aulas. "Il y en a qui pensent que tout est joué d'avance, mais non, il n'y a que le travail qui compte." Résultat du match le 22 mars prochain.

