Carton plein pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi les 23 médailles remportées par la France aux JO d'hiver de Milan-Cortina, 18 ont été gagnées par des athlètes rhônalpins.

Clap de fin pour les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. Après une cérémonie de clôture sur le thème de la "beauté en action", le drapeau olympique a été remis à la France en vue des JO des Alpes 2030. Retour sur les performances des athlètes rhônalpins pendant ces deux semaines de compétitions intenses.

7 médailles d'or

Au total, les athlètes rhônalpins ont remporté 18 médailles sur les 23 décrochées par la France. Parmi eux, les biathlètes nous auront fait rêver en ramenant à eux seuls neuf médailles, dont quatre en or. Autres performances marquantes : la victoire de Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry en danse sur glace, ou la médaille d'argent de Romane Miradoli en super G en ski alpin.

Zoom sur le tableau des médailles rhônalpin :

Thibault Anselmet : une médaille d’or en relais mixte et une médaille de bronze en sprint en ski alpinisme

une médaille d’or en relais mixte et une médaille de bronze en sprint en ski alpinisme Camille Bened : une médaille d’or au relais féminin en biathlon

une médaille d’or au relais féminin en biathlon Loan Bozzolo : une médaille de bronze en snowboard cross par équipe mixte

une médaille de bronze en snowboard cross par équipe mixte Léa Casta : une médaille de bronze en snowboard cross par équipe mixte

une médaille de bronze en snowboard cross par équipe mixte Guillaume Cizeron : une médaille d’or en danse sur glace avec sa partenaire Laurence Fournier-Baudry

une médaille d’or en danse sur glace avec sa partenaire Laurence Fournier-Baudry Mathis Desloges : deux médailles d’argent en skiathlon, une en individuel et une au relais masculin en ski de fond

deux médailles d’argent en skiathlon, une en individuel et une au relais masculin en ski de fond Émily Harrop : une médaille d’or en relais mixte et une médaille d’argent en sprint en ski alpinisme

une médaille d’or en relais mixte et une médaille d’argent en sprint en ski alpinisme Émilien Jacquelin : une médaille d’or au relais masculin, une médaille de bronze à la poursuite en biathlon

une médaille d’or au relais masculin, une médaille de bronze à la poursuite en biathlon Océane Michelon : une médaille d’or de la mass start, au relais féminin et une médaille d’argent au sprint en biathlon

une médaille d’or de la mass start, au relais féminin et une médaille d’argent au sprint en biathlon Romane Miradoli : une médaille d’argent au super G en ski alpin

une médaille d’argent au super G en ski alpin Hugo Lapalus : une médaille d’argent au relais masculin en ski de fond

une médaille d’argent au relais masculin en ski de fond Victor Lovera : une médaille d’argent au relais masculin en ski de fond

une médaille d’argent au relais masculin en ski de fond Éric Perrot : une médaille d’or au relais mixte et relais masculin et une médaille d’argent en individuel en biathlon

une médaille d’or au relais mixte et relais masculin et une médaille d’argent en individuel en biathlon Théo Schely : une médaille d’argent au relais masculin en ski de fond

une médaille d’argent au relais masculin en ski de fond Julia Simon : trois médaille d’or, une médaille au relais mixte, une au relais féminin, une en individuel et une médaille d’argent de la mass start en biathlon

