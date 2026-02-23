Actualité
JO Cortina Milano
© Milano Cortina 2026

JO de Milan-Cortina : les athlètes rhônalpins remportent 18 des 23 médailles françaises

  • par Loane Carpano

    • Carton plein pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi les 23 médailles remportées par la France aux JO d'hiver de Milan-Cortina, 18 ont été gagnées par des athlètes rhônalpins.

    Clap de fin pour les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. Après une cérémonie de clôture sur le thème de la "beauté en action", le drapeau olympique a été remis à la France en vue des JO des Alpes 2030. Retour sur les performances des athlètes rhônalpins pendant ces deux semaines de compétitions intenses.

    7 médailles d'or

    Au total, les athlètes rhônalpins ont remporté 18 médailles sur les 23 décrochées par la France. Parmi eux, les biathlètes nous auront fait rêver en ramenant à eux seuls neuf médailles, dont quatre en or. Autres performances marquantes : la victoire de Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry en danse sur glace, ou la médaille d'argent de Romane Miradoli en super G en ski alpin.

    Zoom sur le tableau des médailles rhônalpin :

    • Thibault Anselmet : une médaille d’or en relais mixte et une médaille de bronze en sprint en ski alpinisme
    • Camille Bened : une médaille d’or au relais féminin en biathlon
    • Loan Bozzolo : une médaille de bronze en snowboard cross par équipe mixte
    • Léa Casta : une médaille de bronze en snowboard cross par équipe mixte
    • Guillaume Cizeron : une médaille d’or en danse sur glace avec sa partenaire Laurence Fournier-Baudry
    • Mathis Desloges : deux médailles d’argent en skiathlon, une en individuel et une au relais masculin en ski de fond
    • Émily Harrop : une médaille d’or en relais mixte et une médaille d’argent en sprint en ski alpinisme
    • Émilien Jacquelin : une médaille d’or au relais masculin, une médaille de bronze à la poursuite en biathlon
    • Océane Michelon : une médaille d’or de la mass start, au relais féminin et une médaille d’argent au sprint en biathlon
    • Romane Miradoli : une médaille d’argent au super G en ski alpin
    • Hugo Lapalus : une médaille d’argent au relais masculin en ski de fond
    • Victor Lovera : une médaille d’argent au relais masculin en ski de fond
    • Éric Perrot : une médaille d’or au relais mixte et relais masculin et une médaille d’argent en individuel en biathlon
    • Théo Schely : une médaille d’argent au relais masculin en ski de fond
    • Julia Simon : trois médaille d’or, une médaille au relais mixte, une au relais féminin, une en individuel et une médaille d’argent de la mass start en biathlon

