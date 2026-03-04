À l’occasion de la journée internationale de lutte contre les LGBTIphobie, SOS homophobie a sorti un rapport sur les violences contre les personnes LBGTI en France en 2020.

L'association lance un questionnaire pour récolter les propositions d'actions des différentes listes en faveur de la communauté LGBT. Elle réclame notamment plus de moyens financiers.

La section lyonnaise de SOS Homophonie s'invite dans la campagne municipale. Dans un communiqué dévoilé ce lundi 2 mars, l'association appelle les candidats de toutes les communes "à un sursaut pour faire de nos communes des lieux de respect, de protection et d’épanouissement pour les personnes LGBTI+." Elle évoque un contexte où "une parole haineuse contre nos existences se fait entendre de façon décomplexée et banalisée."

Pourtant SOS homophobie estime qu'il est possible de changer cela. De ce fait elle réclame aux différents candidats la mise en place de plusieurs mesures, comme "la mise en place de formation aux LGBTIphobies pour toutes les équipes élues", ou "le maintien ou la mise en place d’un ou une élu⸱e et d’un service en charge de la lutte contre les discriminations dans chaque commune." Une augmentation des moyens financiers et matériels alloués aux associations et aux événements LGBTI+ est également réclamée. L'association justifie cela en expliquant que "cette lutte ne saurait se faire sans le soutien et l’accompagnement des associations de personnes concernées".

Les actions proposées par les listes seront communiquées

Ces élections municipales s'annoncent donc primordiales "dans la création de communes vivantes au rythme des valeurs d’un vrai vivre ensemble, de respect et d’empathie." Ainsi, l'association a envoyé un questionnaire aux différentes listes "afin de récolter leurs positions et propositions d’actions en faveur des personnes LGBTI+." A la suite des retours, acceptés jusqu'au 10 mars prochain, SOS Homophobie, communiquera ces résultats.

Lire aussi : 30 ans de SOS homophobie : "Un anniversaire qui ne se fête pas"



Les mesures réclamées par SOS Homophobie

- la mise en place de formation aux LGBTIphobies pour toutes les équipes élues

-le maintien ou la mise en place d’un ou une élu⸱e et d’un service en charge de la lutte contre les discriminations dans chaque commune

-des engagements forts et effectifs dans l’application et le respect des lois de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et LGBTIphobes.

-des engagements forts et effectifs dans l’application et le respect des lois de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et LGBTIphobes.

- des engagements forts et effectifs dans l’application et le respect des lois de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et LGBTIphobes.