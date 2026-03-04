Actualité
Loups parc de Courzieu (NE PAS REUTILISER CETTE IMAGE)
© parc de Courzieu

Sud de Lyon : Deux loups filmés, leur présence dans le Rhône confirmée

  • par Romain Balme

    • Ils étaient deux. Un mâle et une femelle, filmés dans un bois situé sur la commune des Haies, rencontrant un blaireau. Une vidéo qui vient confirmer la présence des loups sur le territoire, au grand dam des éleveurs.

    C'est une grande première pour le département du Rhône. La présence des loups sur le territoire a été confirmée dans la nuit du 27 au 28 février rapporte le Progrès. Pour cause, une caméra placée par un chasseur dans une forêt située aux Haies, a filmé deux loups, un mâle et une femelle rencontrant un blaireau. D'après l'Office Français de la Biodiversité (OFB), la louve viendrait d’Italie et le mâle serait originaire de Pologne. Ils seraient tout deux en capacité de parcourir de très longues distances rapidement.

    Si la présence de ses mammifères dans le Pilat Rhodanien avait été soupçonnée, par des excréments et des traces de prédation. Une preuve visuelle qui vient confirmer une autre vidéo tournée cette fois à Loire-sur-Rhône, où l'on ne voit qu'un seul loup. Un autre de ses congénères avait également été filmé par la caméra d'un jardin. C'était à Sathonay-Village, en décembre dernier.

    Des éleveurs ne voient pas d'un bon oeil l'implantation des loups

    Selon le président de l'association de chasse des Haies, interrogé par le Progrès, un attaque serait survenue la veille de la découverte des loups, deux brebis seraient décédées.

    Etant donné que l'espèce est protégée dans le département, une réunion d’urgence doit avoir lieu d’ici la fin de semaine, regroupant des éleveurs, la Direction départementale des territoires, et la Fédération de chasse du Rhône et de l’OFB.

    Lire aussi : Auvergne-Rhône-Alpes : les conditions d’accès aux tirs de défense face aux loups simplifiées dès 2026

    à lire également
    Journée des droits des femmes : les "journées de l'égalité" reviennent dans la Métropole de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Journée des droits des femmes : les "journées de l'égalité" reviennent dans la Métropole de Lyon 15:15
    Loups parc de Courzieu (NE PAS REUTILISER CETTE IMAGE)
    Sud de Lyon : Deux loups filmés, leur présence dans le Rhône confirmée 14:40
    police Lyon
    Corps calciné retrouvé près de Lyon : l'enlèvement de l'homme filmé par un automobiliste 14:22
    Il sillonne les boulangeries en musique, "DJ Baguette" est de passage dans le Rhône ce mercredi 14:02
    Centre commercial Part-Dieu
    Lyon : les centres commerciaux de la Part-Dieu et de Confluence victimes d'une cyberattaque 13:36
    d'heure en heure
    Ma Thèse en 180 secondes Lyon : "j’espère contribuer à rapprocher la science de la société" 13:00
    Exposition : Peindre l’émotion des liens familiaux 12:33
    Mars
    Ma Thèse en 180 secondes Lyon : "être chercheuse implique de partager ses connaissances" 12:30
    Lyon : Bruno Bernard fait du logement "la priorité des priorités" face aux "reculs" de la droite 11:55
    police faits divers lyon @WilliamPham
    Lyon : une prostituée mineure enlevée puis séquestrée à Vénissieux 11:31
    PAF Police aux frontières
    Piétons mortellement fauchés à Caluire : les premiers tests d'alcoolémie sur le conducteur sont positifs 11:14
    Portfolio musée des tissus
    Face à l'absence de projet pour le musée des Tissus, le maire de Lyon interpelle la Région 10:55
    BST du Tonkin
    Fusillades à Villeurbanne : le maire souhaite appliquer la "méthode Tonkin" à Grandclément 10:17
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut