Ils étaient deux. Un mâle et une femelle, filmés dans un bois situé sur la commune des Haies, rencontrant un blaireau. Une vidéo qui vient confirmer la présence des loups sur le territoire, au grand dam des éleveurs.

C'est une grande première pour le département du Rhône. La présence des loups sur le territoire a été confirmée dans la nuit du 27 au 28 février rapporte le Progrès. Pour cause, une caméra placée par un chasseur dans une forêt située aux Haies, a filmé deux loups, un mâle et une femelle rencontrant un blaireau. D'après l'Office Français de la Biodiversité (OFB), la louve viendrait d’Italie et le mâle serait originaire de Pologne. Ils seraient tout deux en capacité de parcourir de très longues distances rapidement.

Si la présence de ses mammifères dans le Pilat Rhodanien avait été soupçonnée, par des excréments et des traces de prédation. Une preuve visuelle qui vient confirmer une autre vidéo tournée cette fois à Loire-sur-Rhône, où l'on ne voit qu'un seul loup. Un autre de ses congénères avait également été filmé par la caméra d'un jardin. C'était à Sathonay-Village, en décembre dernier.

Des éleveurs ne voient pas d'un bon oeil l'implantation des loups

Selon le président de l'association de chasse des Haies, interrogé par le Progrès, un attaque serait survenue la veille de la découverte des loups, deux brebis seraient décédées.

Etant donné que l'espèce est protégée dans le département, une réunion d’urgence doit avoir lieu d’ici la fin de semaine, regroupant des éleveurs, la Direction départementale des territoires, et la Fédération de chasse du Rhône et de l’OFB.

Lire aussi : Auvergne-Rhône-Alpes : les conditions d’accès aux tirs de défense face aux loups simplifiées dès 2026



