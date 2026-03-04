Le groupe Unibail-Rodamco-Westfield, notamment propriétaire des centres commerciaux de la Part-Dieu et de Confluence à Lyon, a été victime d'une cyberattaque. De nombreuses donnés clients ont fuité.

Le géant Unibail-Rodamco-Westfield, notamment propriétaire des centres commerciaux de la Part-Dieu et de Confluences à Lyon a été victime d'une cyberattaque massive. Selon Actu Lyon, de nombreuses données clients, telles que l'identité, le mail, le numéro, ou encore le code postal et la date de naissance des personnes inscrites au programme de fidélité et à la newsletter auraient fuité.

"Nous avons immédiatement pris les mesures nécessaires pour circonscrire cette attaque et travaillons en étroite collaboration avec les autorités compétentes pour protéger vos intérêts", écrit Unibail-Rodamco-Westfield dans un mail envoyé aux clients que nos confrères ont pu consulter. L'enseigne appelle ses clients à "traiter avec prudence tous les appels, e-mails et SMS non sollicités", en particulier s'il est demandé de fournir des informations de paiement ou des mots de passe.

Selon le groupe, aucunes données bancaire ne seraient concernées par cette fuite de données.

Lire aussi : Cyber-attaques dans les établissements de santé rhônalpins : l'ARS déploie de nouveaux services