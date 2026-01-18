Lyon : un immeuble menace de s'effondrer à la Croix-Rousse

Une trentaine de pompiers sont intervenus à la Croix-Rousse ce dimanche 18 janvier. La raison ? Des signes de faiblesse au niveau d'une poutre d'un immeuble, qui a été évacué.

Plus de peur que de mal. Ce dimanche 18 janvier, une trentaine de pompiers sont intervenus dans le quartier de la Croix-Rousse au niveau de la place Bertone pour une opération de sécurisation d'un immeuble. D'après les informations de Lyon Capitale, des faiblesses ont été signalées au niveau des poutres du rez-de-chaussée de l'immeuble, incitant les pompiers à intervenir rapidement. Dès 11h du matin, le quartier a été bouclé par les forces de l'ordre, entraînant des perturbations sur le réseau TCL.

Lire aussi : À Lyon, une poutre menace de céder dans un immeuble

Au total, 12 personnes résidant au sein de l'immeuble ont été évacuées. Les pompiers se veulent toutefois rassurants. "L'immeuble ne va pas s'effondrer, et nous avons mobilisé un certain nombre de pompiers parce qu'on avait besoin de bras pour installer le matériel de consolidation", ont-ils confirmé à Lyon Capitale.