Corps calciné retrouvé près de Lyon : l'enlèvement de l'homme filmé par un automobiliste

Le corps calciné d’un homme présenté comme le chef présumé de la "Jefe Mafia" a été découvert mardi à Sérézin-du-Rhône. Son enlèvement et son exécution auraient été filmés et diffusés sur les réseaux sociaux.

Le cadavre de Jessim L. a été retrouvé mardi 3 mars à Sérézin-du-Rhône. Selon plusieurs éléments, l’homme aurait été enlevé la veille en fin d’après-midi par un commando d’au moins quatre individus, avant d’être abattu puis brûlé.

Des vidéos diffusées sur Snapchat et révélées par nos confrères de LyonMag montreraient différentes étapes de son calvaire : des images de violences, puis celles d’un corps incendié. Une autre séquence, filmée par un automobiliste, laisserait apparaître une scène d’enlèvement sur la M7, où la victime aurait tenté de fuir avant d’être rattrapée.

Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour meurtre en bande organisée, enlèvement et séquestration. Les enregistrements, désormais entre les mains des enquêteurs, pourraient s’avérer déterminants.