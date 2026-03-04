Actualité
Jean-Michel Aulas, ex-président de l’OL. (Photo Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Municipales à Lyon : l'association PAZ se mobilise devant le local de campagne d'Aulas

  • par Vincent Guiraud

    • L’association Projet Animaux Zoopolis salue la signature de sa charte par Grégory Doucet, mais déplore l’absence d’engagement de Jean-Michel Aulas. Une mobilisation est annoncée samedi.

    En pleine campagne municipale à Lyon, l’association PAZ (Projet Animaux Zoopolis) hausse le ton. Après l’adhésion d’Anaïs Belouassa-Cherifi à sa charte, le maire sortant Grégory Doucet a à son tour pris position, avec quelques réserves sur le zoo de Lyon et l'utlisation des feux d’artifice.

    En revanche, Jean-Michel Aulas n’a pas encore signé le document, malgré son alliance avec le Parti animaliste, souligne l’association. PAZ annonce ainsi un rassemblement samedi 7 mars à 14h30 devant son local de campagne, dans le 3e arrondissement. Une nouvelle action pourrait aussi être menée lors d’un prochain meeting si aucun engagement n’est acté.

