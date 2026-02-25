Thomas Bach, président du Comité International Olympique (CIO) après la désignation des Alpes françaises pour les Jeux Olympiques 2030.(Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

Ce mercredi 25 février, le COJOP vient d'acter le départ de son directeur général Cyril Linette. Il y a quelques semaines, des désaccords avaient déjà été évoqués.

C'est un nouveau tournant pour les Jeux Olympiques d'hiver 2030 qui se dérouleront dans les Alpes françaises. Le COJOP, comité d'organisation de l'évènement vient d'acter le départ de Cyril Linette, son directeur général, après une réunion du Bureau exécutif qui s'est tenu ce dimanche 22 février à Milan. Une décision prise dans la volonté "collective de donner au COJOP un nouvel élan grâce à une gouvernance renouvelée, à un moment où, ses fondations posées, s’ouvre une nouvelle phase clé de livraison opérationnelle du projet." Il y a quelques semaines déjà, le comité d'organisation avait acté "des désaccords insurmontables" entre le président de l'instance Edgar Grospiron et Cyril Linette.

Le Bureau du COJOP a cependant salué "le travail accompli" par Cyril Linette depuis sa nomination en avril 2025 en rappelant les différentes actions réalisées sous son mandat. La structuration de l’organisation et l'adoption du premier budget pluriannuel du COJOP à l’automne ont notamment été évoquées. Concernant l'avenir, le comité d'organisation a rappelé que "la priorité collective reste la poursuite du travail engagé au service du projet."

