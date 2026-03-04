Actualité
Journée des droits des femmes : les "journées de l'égalité" reviennent dans la Métropole de Lyon

  • par Loane Carpano

    • Du 5 au 9 mars, la Métropole de Lyon organisera les "journées de l'égalité" sur le thème de la représentation des hommes et des femmes dans la société.

    A l'occasion de la journée internationale des droits des femme, la Métropole de Lyon organisera "les journées de l'égalité" du 5 au 9 mars prochain. Cette année, le thème portera sur la représentation des hommes et des femmes au sein de la société. Des conférences et une exposition seront proposées dans plusieurs lieux de la Métropole.

    Conférences, exposition...

    Est inscrit au programme notamment, une conférence sur le sujet de la "crise de la masculinité" proposée le 5 mars à I-Factory sur le Campus de la Doua, avec Quitterie Chadefaux, conférencière TedX, formatrice, ingénieure pédagogique et autrice et Piotr Banasiak, sociologue, formateur et coach professionnel.

    Une exposition de photographies et de témoignages nommée "Fais pas genre" sera également visible à l'Hôtel de la Métropole jusqu'au 9 mars. L'occasion de promouvoir une plus grande mixité dans les métiers traditionnellement associés au masculin ou au féminin.

    Lire aussi : "Sans nous, le monde ne tourne pas" : une manifestation déterminée pour la journée internationale des droits des femmes à Lyon 

