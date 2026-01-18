Saint-Priest : un accident de la route fait un blessé grave

Deux véhicules se sont violemment percutés lors d'un accident de la route ce dimanche 18 janvier au matin, laissant au moins une victime dans un état grave.

Il était un peu moins de 9h30 ce dimanche 18 janvier lorsque deux véhicules sont entrés en collision à Saint-Priest, à l'intersection de la route de Lyon et de l'avenue Henri-Germain. D'après les informations du Progrès, le choc lors de l'accident a été particulièrement violent et pas moins de 26 sapeurs pompiers ont été dépêchés sur les lieux.

Trois personnes ont été rapidement prises en charge et transportées à l'hôpital le plus proche, dont l'une est dans un état grave.

La collision des deux véhicules a entraîne la fermeture de la route de Lyon à la circulation jusqu'à 11 heures, le temps que les équipes de secours d'évacuer les véhicules accidentés. Les circonstances de l'accident restent, pour l'heure, à déterminer.