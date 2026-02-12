Actualité
image générée par Chatgpt

"Envoyer le cancer des enfants sur la Lune" : l'incroyable défi sportif lancé par l'association lyonnaise 2 500 voix

  • par Romain Balme

    • 384 400 kilomètres pour lutter contre le cancer infantile. 11 000 coureurs se sont mobilisés pour courir la distance Terre-Lune, à l'initiative de l'association lyonnaise 2 500 voix. Pour l'heure, 200 000 kilomètres ont déjà été parcourus.

    Courir la distance Terre-Lune pour la bonne cause. C'est le défi que se sont lancées plus de 11 000 personnes à l'initiative de l'association lyonnaise 2 500 voix qui lutte contre le cancer infantile. 2 500, c'est le nombre d'enfants qui sont, chaque année, diagnostiqués d'un cancer. "500 d'entre eux ne guériront pas et deux tiers des survivants vivront avec des séquelles durables", rappelle l'association.

    L'objectif est donc lancé. Du 5 au 15 février, plus de 11 000 personnes se sont engagéees à parcourir la distance Terre-Lune sur Strava, soit 384 400 kilomètres. Parmi les personnalités présentes, Floriane Hot, double championne du monde de 100 kilomètres, Ludovic Pommeret, vainqueur de l'UTMB en 2016, ou encore Dorian Louvet, recordman du Miles of Discovery, connu pour son passage dans l'émission Koh-Lanta.

    Un relais de 24 heures dans les rues de Lyon

    A l'heure où nous écrivons, 200 000 kilomètres ont déjà été parcourus. Pour terminer la distance restante, un relais de 24 heures non-stop dans les rues de Lyon sera lancé le samedi 14 février à 21 heures lors d'un "happening artistique" place Ambroise Courtois, dans le 8e arrondissement.

    Au même moment, dans les studios Streamset de Décines Charpieu, l'association lancera un live non-stop de 27 heures retransmis en direct sur Youtube et sur Twitch.  Des patients, familles, personnalités touchées par la maladie, scientifiques et sportifs se succéderont à la caméra pour parler de la place du sport dans le soin des cancers.

    Pour clôturer cet évènement d'envergure, le cirque Imagine à Vaux-en-Velin accueillera les familles de patients, soignants et bénévoles pour un spectacle inédit retransmis en direct dans les services d'oncopédiatrie, le 15 février, date de la journée internationale du cancer des enfants. À noter que les deux éditions précédentes "ont rassemblé plus de 10 000 spectateurs en direct et cumulé 1,4 million de vues sur les réseaux", rappelle 2 500 voix.

