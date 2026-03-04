Culture
Liens, Pierre Mathieu, alias Trépid

Exposition : Peindre l’émotion des liens familiaux

  • par Martine Pullara

    • Artiste peintre muraliste âgé de 28 ans, diplômé de l’école supérieure d’enseignement en peinture monumentale ECohlCité (Lyon), Pierre Mathieu, alias Trépid, est connu pour les fresques qu’il réalise sur toiles en petits formats ou sur des murs immenses pour le compte de collectivités et développe, entre autres, un travail avec des couleurs douces autour du portrait, du paysage et de la nature morte qu’il détourne et tente d’animer dans un style à la fois figuratif et impressionniste. 

    On a pu voir également Accueillir, briser la peur, une installation créée pour la Biennale d’art contemporain 2024 dans la cour intérieure patrimoniale au 52, rue Saint-Jean, rappelant que le Vieux-Lyon était réputé comme étant un territoire d’accueil et d’hospitalité. 

    Avec Liens, l’artiste expose des peintures sur toiles, puisant dans une histoire familiale constituée avant sa naissance par ses parents qui n’ont cessé de collecter des instants de vie sur négatifs argentés. 

    À partir de cette matière riche et sensible, il élabore des récits de liens familiaux, donnant vie à des souvenirs précieux faits de complicité et d’amour qui évoquent son propre vécu tout en nous renvoyant à nos histoires personnelles, et nous offre une œuvre picturale tout en émotions !

    Liens - Pierre Mathieu alias Trépid – Du 3 mars au 4 avril 2026 à la petite galerie Françoise-Besson

