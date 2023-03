Pour son 15e anniversaire dimanche 26 mars, le LUT (Lyon Urban Trail) prévoit son lot de points remarquables ouverts exceptionnellement.

C'est le père des trails urbains de France et même d'Europe. Pourtant, quand il a été mis sur pied en 2008, les critiques ont fusé. "Quand on l'a lancé, on était sûr de notre coup, explique Michel Sorine, patron d'Extra Sports. Mais on a essuyé le feu de critiques assez vives des puristes. On est aujourd'hui copié dans toutes les villes françaises et en Europe."

Extra Sports, c'est chaque année 65 500 dossard épinglés, dont la moitié dans la métropole lyonnaise (Lyon Urban Trail, Marathon international de Biarritz, Trail des forts de Besançon, Trail St-Jacques by UTMB, Embrunman, Lyon vélo festival, Gravity race, LUT by night, Marathon international du Beaujolais, SaintéLyon).

Pour le LUT, qui se court dimanche 26 mars sur cinq formats, les nouveautés sont nombreuses, certaines exceptionnelles dont Les Subsistance , le péristyle de l'Opéra de Lyon , le fort Saint-Jean (qui abrite depuis 2004 l'École nationale des finances publiques ou le tunnel rue Terme (4000 m, 55 D+, 15%).

Les ascensions du Lyon Urban Trail