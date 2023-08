Les Bleues étrillent le Maroc avec un doublé d'une Lyonnaise

Après avoir fait le plus dur en marquant trois buts en huit minutes durant la première mi-temps, les Bleues ont pu jouer plus sereinement en seconde période et se qualifient pour les quarts de finale de la Coupe du monde, grâce à leurs Lyonnaises.

Avec un nombre important de joueuses franco-marocaines dans les deux équipes, ce match avait, avant même de commencer, une saveur particulière. Neuf mois après la victoire des Français face au Maroc en demi-finale de la coupe du monde (2-0), les Lionnes de l’Atlas avaient à coeur d'offrir un scénario différent à leur public. Les Françaises ne leur en ont pas laissé l'opportunité.

Par l’intermédiaire de la nouvelle joueuse de l'OL, Kadidiatou Diani (15e), Kenza Dali (20e) et de la Lyonnaise Eugénie Le Sommer (23e), les Bleues se sont rapidement mises à l’abri avec un score de 3-0 à la mi-temps. Le second acte a été plus haché, mais les joueuses d’Hervé Renard ont accentué leur avance avec un nouveau but d’Eugénie Le Sommer (70e), bien servie par la jeune attaquante de l’Olympique lyonnais, Vicky Becho. Durant tout le match, le Maroc n’a pas su trouver les solutions pour venir inquiéter l’équipe de France et s’incline donc lourdement (4-0).

La quête de la première étoile continue pour l’équipe de France féminine. En quarts de finale, les Bleues affronteront, le pays co-organisateur l’Australie tombeuse du Danemark (2-0). Le match se jouera samedi 12 août à 9 heures.

Le sélectionneur du Maroc bien connu à l’OL

Adversaire d’un soir, l’entraîneur du Maroc a porté les couleurs de la France entre 1993-1997. Reynald Pedros a connu les Bleus en tant que joueur, inscrivant 4 buts en 25 sélections. Avant de rejoindre la sélection du Maroc, qui disputait ses premiers 8es de finale, l'ancien joueur du FC Nantes est notamment passé par l'OL féminin de 2017 à 2019, où avec Wendie Renard et Eugénie Le Sommer, il a remporté a deux reprises la Ligue des champions (2018-2019).

