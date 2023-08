Un mois et demi après les faits, Toufik.B, originaire de Fontaine (Isère) porte plainte pour "violences volontaires" après avoir été grièvement blessé par balle par un policier municipal.

Toufik B. a porté plainte pour "violences volontaires ayant entrainé une infirmité permanente", selon les informations de France Bleu Isère. Le 15 juin dernier, l’homme originaire de Fontaine (Isère) a été grièvement blessé par balle par un policier municipal.

Toufik B, alors âgé de 38 ans aux moments de faits roule à scooter sur une voie réservée aux cyclistes et aux piétons. Son avocat Me Emmanuel Decombard reconnaît sur France Bleu Isère que son client a commis "une infraction qui est parfaitement reconnue, mais qui est simplement une contravention".

De leur côté, les policiers assurent que l'homme à scooter roule très vite, qu'il fonce sur eux et percute même l'un des agents, le blessant légèrement au genou et au tibia.

Deux procédure en cours

Dans cette affaires, deux procédures sont en cours. L’une pour refus d’obtempérer et violences volontaires qui vise Toufik.B. L’autre, visant le policier municipal, pour blessure involontaire.

Pour l’avocat de Toufik.B, interrogé par France Bleu Isère, la réaction de la police est "totalement disproportionnée". Selon Me Emmanuel Decombard, la blessure lui a valu une vingtaine de jours d’hospitalisation et plus d’une centaine de points de suture.

