Cinq idées d’escapades autour de Lyon pour cet été 

Cet été, Lyon Capitale vous partage ses idées pour vous mettre au vert près de Lyon. À pied ou à vélo, du Beaujolais aux Alpes du Léman en passant par les châteaux de la Loire on vous fait voyager près de chez vous.

À vélo à travers les villages du Rhône et vignobles du Beaujolais

Après les coureurs du Tour de France au mois de juillet, prenez à votre la direction des coteaux du Beaujolais pour une escapade viticole sur deux roues. Du Pilat rhodanien au Beaujolais en passant par les monts et coteaux du Lyonnais, une trentaine de boucles cyclotouristiques, d’un niveau de difficulté allant de facile à très difficile, permettent de partir à la découverte de la richesse du patrimoine du département et de ses paysages variés.

Avec ses 230 kilomètres, la Grande Traversée du Rhône (GTR), du Beaujolais à Condrieu, permet de découvrir le Rhône en quatre à huit jours de plaisirs en VTT © CCSB / RT

Les parcours sélectionnés sont réalisés sur des routes départementales à faible trafic et sont numérotés de 1.2 à 6.3. En chemin, profitez-en pour découvrir les carrières de Glay, le couvent de La Tourette, le Lac des Sablons, la maison du terroir Beaujolais ou encore l’Hôtel-Dieu de Belleville.

Pour en savoir plus : Escapades dans le Beaujolais et le Rhône : à vélo à travers villages et vignobles

Le circuit des cabornes dans les Monts-d’or

Visibles de loin avec leurs installations militaires qui coiffent leurs sommets, les monts-d’or sont avant tout un espace naturel préservé, aux portes de Lyon. Balades familiales en sous-bois ou ascensions plus corsées, ils offrent une étonnante variété de paysages, ponctués de villages de caractère, comme Poleymieux qui a su préserver son cachet. Prenez un bol d’air en partant sur les traces de l’aqueduc romain des monts d’Or, du savant Ampère ou encore de l’ermite Damidot.

Caborne de la Serve à Saint-Cyr © Mairie de Saint-Cyr

En chemin, vous découvrirez les carbones, ces constructions en pierre sèche, typiques de la région, servaient d’abris aux ouvriers agricoles et carriers des monts d’Or. On en dénombre plus de quatre cents, dont certaines ont récemment été superbement restaurées par des associations. Trois circuits leurs sont consacrés : Sentier de l’Homme et du paysage, à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ; Au cœur des monts d’Or, à Poleymieux ; Sentier de la pierre, à Saint-Didier.

Pour en savoir plus : Escapades dans la Métropole de Lyon : le circuit des cabornes dans les monts-d’or

Les Alpes du Léman au fil de l’eau

Entre le Mont-Blanc et le lac Léman, les bien nommées Alpes du Léman offrent des paysages exceptionnels qui se découvrent au fil de l’eau, or bleu omniprésent dans cette partie de la Haute-Savoie. Les Alpes du Léman sont la partie la plus au nord du Chablais, près du lac Léman, à moins de 2 heures 30 de route de Lyon et une petite heure de Genève.

Vue sur le lac du Léman en descendant du mont Forchat © OT Alpes du Léman

Elles sont réputées pour leurs paysages d’exception qui se découvrent au fil de l’eau, omniprésente dans ce coin de Haute-Savoie. L’eau est partout, synonyme de randonnées le long des torrents montagnards, de baignades au pied de cascades rafraîchissantes ou de longs après-midi à lézarder sur les douces rives d’un des nombreux lacs.

Pour en savoir plus : Escapades en Haute-Savoie : l’or bleu des Alpes du Léman

Découverte d’un patrimoine ancestral dans le département du tourisme vert

Terre de montagnes, parcourue par les gorges de la Loire et de l’Allier, pays aux immenses forêts de sapins et aux vallées chatoyantes, la Haute-Loire est le département du tourisme vert. De nombreux châteaux s’égrènent au fil de ce territoire préservé et, à la période estivale, ouvrent exceptionnellement leurs portes.

Le château de Lespinasse. (Crédit DR)

Du château de Lespinasse au château de Bouzols, en passant par le château natal du marquis de La Fayette ou encore celui de la Rochelambert, partons à la découverte des joyaux de ce patrimoine, parfois ancestral.

Pour en savoir plus : Escapades : on vous fait découvrir les plus beaux châteaux de Haute-Loire

Lac, fleuve, Pêt d’Âne … la beauté du Roannais et du Forez

Méandres de la Loire et étangs foréziens dévoilent un patrimoine naturel, souvent méconnu, et apportent une note de fraîcheur bienvenue. Des petits coins de paradis confidentiels, ponctués de sites historiques et villages de caractère, où les tentations gourmandes ne sont jamais loin…

Lac de Villerest © Guillaume Masseron

Pour en savoir plus : Escapades dans la Loire : le plein de fraîcheur en Roannais et Forez