Cyclisme : le Lyonnais Paul Seixas pourrait participer au Tour de France dès cette année

À seulement 19 ans, Paul Seixas affole déjà les compteurs. Originaire du Beaujolais, le jeune prodige pourrait bien brûler les étapes jusqu’à une participation au Tour de France dès cette année.

Ce lundi 6 avril, le Lyonnais Paul Seixas, nouvelle pépite du cyclisme mondial, sera au départ du Tour du Pays basque, où il figure déjà parmi les favoris à la victoire finale. En cas de succès, il pourrait briser une malédiction de 19 ans, puisqu’aucun tricolore n’a remporté une course par étapes de ce niveau depuis 2007.

S’il venait à éblouir la concurrence, une question pourrait alors se poser autour d’une éventuelle participation au Tour de France dès cette année. "Pourquoi serait-il obligé d’aller obligatoirement à la Vuelta (Tour d’Espagne) ? En fait, c'est son choix. Paul s’il ne se sent pas prêt, il ne le fera pas", a confié son père Emmanuel Seixas dans une interview accordée au Progrès ce dimanche.

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Déjà attendu au plus haut niveau

Un discours qui tranche avec la prudence habituelle autour des jeunes talents, mais qui reflète la confiance qui entoure le Lyonnais. En France, certains voient déjà en lui un successeur potentiel à Bernard Hinault pour briller sur la Grande Boucle.

Reste désormais à savoir si cette trajectoire éclair mènera dès cet été au départ du Tour de France, prévu du 4 au 26 juillet prochain. Une chose est sûre : à Lyon comme ailleurs, tous les regards sont désormais tournés vers Paul Seixas.