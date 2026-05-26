Afin de répondre aux enjeux de sédentarité liés aux métiers du digital, l'entreprise lyonnaise, Pilot'in, a lancé "Pilo'sport", un projet visant à intégrer la mise en mouvement dans le quotidien des salariés.

L'agence digitale lyonnaise Pilot'in s'est récemment vu remettre le prix "Santé Entrepreneurs" décerné par Harmonie Mutuelle. Montée il y a treize ans par Julien Dereumaux, Pilot'in a été récompensée pour son programme "Pilo'sport", un projet visant à intégrer le sport et la "mise en mouvement" dans le quotidien de ses 20 salariés. L'objectif ? Éviter les troubles troubles musculo-squelettique (TSM) et prôner l'activité physique dans une branche de métiers plutôt sédentaire. "Nous voyons aussi que les personnes en bonne santé physique, qui font du sport, sont moins malades, donc ce projet vise également à réduire l'absentéisme et à améliorer la productivité des salariés", souligne Julien.

Padel, escalade, boxe, running...

Naît ainsi le projet "Pilo'sport". "Pilo'sport c'est un projet qui propose à l'ensemble des collaborateurs qui le souhaitent de prendre part à des activités physiques régulières", indique le fondateur de Pilot'in. Au programme ? Des séances de padel, de badminton, de boxe, d'escalade, ou encore de football, proposées une fois par mois. "Nous participons aussi aux grands événements lyonnais de running comme Run in Lyon ou la Scintillante" ajoute le Lyonnais.

En parallèle, un coach sportif intervient tous les quinze jours pour proposer des séances de stretching et donner plusieurs conseils sur les bons gestes à adopter au bureau. "Nous travaillons toute la journée sur un ordinateur, donc le coach nous donne des conseils sur la posture au travail, sur des petits étirements à faire lors de la journée pour mettre notre corps en mouvement", souligne Julien.

Si environ 50 % des salariés de Pilot'in prennent part aux activités mises en place, l'ensemble d'entre eux profitent de matériel spécialisé pour la "mise en mouvement". "Plus les activités demandent une activité poussée, moins les personnes sont impliquées, donc nous mettons en place du mobilier à disposition de tous", explique l'entrepreneur. Ainsi, des petits pédaliers de bureaux et des ballons sont mis à disposition au sein des locaux. L'occasion de permettre à chacun de bouger, peu importe le moment de la journée. "On s'équipe avec ce genre de choses pour tenter d'impliquer tout le monde."

Crédit : Pilot'in

20 % de réduction des douleurs

Et le projet semble montrer son efficacité. D'après une étude menée auprès de plusieurs entreprises, dont Pilot'in, intégrer la mobilité aux journées de travail aurait permis de réduire de 10 % le taux d'absentéisme au bureau. En parallèle, la productivité des salariés aurait augmenté de 6 %. 20% de réduction des douleurs au dos, à la nuque, ou encore aux poignets a également été constatée. "Les séances avec le coach sportif sont vraiment bénéfiques. L'après-midi je me sens beaucoup plus apaisée et je fais plus attention à ma posture quand je suis assise", se réjouit Estelle, directrice de la création chez Pilot'in.

Les séances lui permettent d'être plus assidue sur sa pratique du sport. "J'ai toujours aimé le sport, mais je n'en faisais pas de manière régulière (...). Là, ça me permet de faire des sports comme du badminton, pris en charge par l'entreprise et c'est appréciable", souligne la jeune femme. Ces moments sont aussi l'occasion de créer du lien entre collègues. "C'est amusant de voir ses collègues autrement, de sortir du cadre du travail", ajoute-t-elle.

Le 27 septembre prochain, plusieurs salariés de l'agence digitale prendront part à la course de la Scintillante. En octobre dernier, ils étaient déjà huit à fouler le parcours du "Run in Lyon."

Crédit : Pilot'in

Lire aussi : Santé et environnement : trois entreprises de la région récompensées pour leur engagement