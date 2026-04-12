Football
Capture d’écran Instagram

Le joueur de l'OL Endrick va être père pour la première fois

  • par Louise Ginies

    • Le joueur de l'Olympique lyonnais Endrick et son épouse Gabriely Miranda ont annoncé ce vendredi 10 avril attendre leur premier enfant.

    "Nous sommes maintenant cinq." Ce vendredi 19 avril, le joueur brésilien de l'OL Endrick (19 ans) a annoncé attendre son premier enfant avec son épouse depuis juillet 2025, Gabriely Miranda (23 ans).

    Lire aussi : Le joueur brésilien Endrick rejoint l'OL pour 1 million d'euros

    Pour annoncer la bonne nouvelle, le couple a filmé une vidéo dans ce qui semble être les Monts du Lyonnais : dès les premières secondes, on aperçoit Lyon, qu'il a rejoint au mois de décembre 2025, d'un point de vue semblable à celui visible depuis les collines Est de la capitale des Gaules. Félicit

    à lire également
    Entrée du Groupama Stadium, à Décines © Tim Douet
    Des chiens au Groupama Stadium ? C'est à nouveau le cas pour ce match de l'OL Lyonnes

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le joueur de l'OL Endrick va être père pour la première fois 16:03
    Cyclisme : le Lyonnais Paul Seixas remporte le Tour du Pays Basque 15:09
    Villeurbanne : un cambriolage dans une école pour la 2e fois en dix jours 14:12
    Vénissieux : un homme touché par balles, un potentiel point de deal visé 13:18
    police Lyon
    Ain : ils sont 11 dans un véhicule 7 places, l'accident fait une blessée grave 12:27
    d'heure en heure
    Littérature : Plongez dans Aqua ! 11:39
    Lyon pluie nuages
    Pollution : une qualité de l’air encore moyenne à Lyon dimanche  10:36
    La vigilance neige-verglas de retour en Auvergne-Alpes 09:42
    illustration pluie Lyon @LD / Lyon capitale
    Une chute spectaculaire des températures : la météo à Lyon ce dimanche 09:04
    Bernard Buffard
    "La satisfaction d’avoir retiré d’une grange un véhicule rouillé" raconte Bernard Buffard 07:00
    CGT manifestation Lyon Réforme des retraites
    Ligne TER Mâcon-Lyon-Valence : les cheminots annoncent une nouvelle journée de grève 11/04/26
    Vents violents : la ville de Lyon ferme ses parcs 11/04/26
    Près de Lyon : un homme de 70 ans décède après une chute d’un immeuble
    Irigny : un incendie se propage et détruit un véhicule 11/04/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut