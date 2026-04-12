Le joueur de l'OL Endrick va être père pour la première fois

Le joueur de l'Olympique lyonnais Endrick et son épouse Gabriely Miranda ont annoncé ce vendredi 10 avril attendre leur premier enfant.

"Nous sommes maintenant cinq." Ce vendredi 19 avril, le joueur brésilien de l'OL Endrick (19 ans) a annoncé attendre son premier enfant avec son épouse depuis juillet 2025, Gabriely Miranda (23 ans).

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Pour annoncer la bonne nouvelle, le couple a filmé une vidéo dans ce qui semble être les Monts du Lyonnais : dès les premières secondes, on aperçoit Lyon, qu'il a rejoint au mois de décembre 2025, d'un point de vue semblable à celui visible depuis les collines Est de la capitale des Gaules. Félicit