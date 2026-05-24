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La marque lyonnaise Babolat renouvelle son partenariat avec Fête le Mur pour trois ans.

Tennis : la marque lyonnaise Babolat renouvelle son partenariat avec Yannick Noah pour trois ans

  • par Corentin Lucas

    • À l’occasion des 30 ans de l’association de Yannick Noah, Fête le Mur, la marque lyonnaise Babolat a annoncé le renouvellement de son partenariat pour une durée de trois ans.

    Samedi 23 mai, veille du grand départ de la quinzaine de Roland-Garros, l’entreprise lyonnaise Babolat, spécialisée dans le tennis, a renouvelé sa confiance envers Yannick Noah, dernier vainqueur français d’un tournoi du Grand Chelem, et son association Fête le Mur. Lors d’une soirée anniversaire réunissant les deux partenaires à Paris, une nouvelle convention a été signée pour les trois prochaines années.

    Ce partenariat, engagé depuis 2006, s’inscrit dans une volonté commune de rendre la pratique du tennis plus accessible aux jeunes issus des quartiers prioritaires. L’association Fête le Mur, créée en 1996 par Yannick Noah, œuvre en faveur de l’inclusion, de l’éducation et de l’insertion par le sport.

    Un engagement de long terme autour de l’inclusion par le sport

    Pour Babolat, équipementier historique du tennis, ce renouvellement s’inscrit dans la continuité d’un engagement qualifié d’“historique” par la marque. L’entreprise familiale, implantée depuis près de 150 ans, met en avant une politique de responsabilité sociétale axée sur l’accès au sport et la transmission.

    “À travers ce renouvellement de convention de mécénat, Babolat réaffirme sa volonté de contribuer activement à un sport plus accessible, inclusif et porteur d’émancipation, en soutenant des initiatives d’intérêt général à fort impact social comme celles développées par Fête le Mur et Yannick Noah”, a déclaré Éric Babolat, président de la marque.

    Dans cette collaboration, Babolat s’engage à financer des licences sportives pour les jeunes bénéficiaires, à fournir du matériel et à faciliter l’accès à des dons solidaires. L’entreprise prévoit également un volet éducatif et professionnel, avec l’accueil de jeunes de l’association en immersion ou en stage.

    Des visites de sites sont notamment prévues, dont une prochaine au site de Corbas, près de Lyon.

    Lire aussi : Tennis : la Lyonnaise Loïs Boisson brise une longue malédiction juste avant Roland-Garros

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