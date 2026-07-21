Ain : Sowatt Solutions et la Banque des Territoires inaugurent une station de recharge à Oyonnax

Sowatt Solutions et la Banque des Territoires ont inauguré leur première station de recharges électriques sur le parking du Intermarché d’Oyonnax. ©Sowatt Solutions

L’entreprise Sowatt Solutions, spécialisée dans les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques, ainsi que la Banque des Territoires, ont inauguré leur première station de recharge électrique dans l’Ain à Oyonnax.

Une nouvelle station de recharge électrique ultra-rapide s’est installée à Oyonnax dans l’Ain le 17 juillet dernier. Cette borne est le résultat d’un co-financement entre Sowatt Solutions, une filiale du groupe Jean Lain Mobilités qui déploie des bornes de recharge pour les véhicules électriques, et la Banque des Territoires, qui aide financièrement les acteurs territoriaux dans leurs projets. Cette nouvelle station de recharge électrique est la toute première concrétisation du "plan de développement en faveur des mobilités décarbonées", indiquent Sowatt Solutions et la Banque des Territoires dans un communiqué de presse.

Située à Oyonnax sur le parking Intermarché, cette nouvelle borne de recharge ultra-rapide propose plusieurs services :

Deux bornes de recharge de la marque Kempower, disponibles 24h/24, elles permettent quatre points de charge haute puissance.

La puissance maximale de la borne monte jusqu’à 200 kW, ce qui permet d’effectuer une grande partie du chargement en vingt minutes.

L’emplacement de cette borne est également adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR)

Le paiement s’effectue par carte bancaire

La première d'un réseau de 65 stations

Cette station est la première installation du partenariat entre Sowatt Solutions et la Banque des Territoires. Ensemble, ils se sont munis d’une enveloppe de 20,69 millions d’euros, avec pour objectif de développer 65 stations de recharges électriques de la sorte sur tout le territoire sud-est français.

"Cette première station à Oyonnax marque une étape clé dans notre partenariat avec Sowatt Solutions. Elle incarne notre engagement commun pour accélérer la transition écologique des territoires, en apportant des solutions concrètes et accessibles aux usagers. Ce projet, né d’une vision partagée, illustre la force du maillage territorial : des infrastructures performantes, déployées là où les besoins sont réels, pour accompagner les mobilités durables et renforcer l’attractivité des zones périurbaines. Nous sommes fiers de contribuer, aux côtés de Sowatt et du Groupe Jean Lain, au développement de ces solutions aujourd’hui prioritaires", explique Philippe Jusserand, directeur régional de la Banque des Territoires.

La prochaine station de recharges électriques est prévue pour la fin du mois de juillet 2026 à l’Intermarché de Villard-de-Lans, en Isère.

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