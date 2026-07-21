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Avec près de 27 000 collaborateurs à travers la monde, FM Logistic s’impose comme un leader mondial de la logistique @FM Logistic

La multinationale française FM Logistic s'installe en Isère

  • par Timnussgassien

    • L'entreprise française FM Logistic, spécialiste de la logistique, opère une nouvelle plateforme situé à Saint-Georges-d’Espéranche, dans l'Isère, pour le compte de Gamm vert.

    FM Logisitic s'implante encore un peu plus dans le bassin lyonnais. Elle a investi depuis septembre 2025 une plateforme logistique à Saint-Georges-d’Espéranche, en Isère, entre Vienne et Bourgoin-Jallieu. Le bâtiment longe la route de Lafayette en direction de Vienne.

    Avec une superficie de 30 000 mètres carrés, l'entrepôt servira essentiellement à l'entreprise Gamm Vert, spécialiste du jardinage. FM Logistic s'est installé en tant que sous-traitant afin de regrouper, stocker et traiter les marchandises.

    L'entrepôt logistique a une capacité annuelle de réception de 90 000 palettes. Au-delà de la quantité, il peut accueillir une grande diversité de cargaisons, de tailles et de fragilités différentes.

    FM Logistic, récit d'une croissance exponentielle

    Créée en 1967, l'entreprise comptait alors 12 employés et 7 véhicules. Elle construit ensuite en 1982 un entrepôt en Alsace pour le géant américain de l'agroalimentaire Mars. Voila un premier contrat qui lance son activité logistique. Et c'est à partir des années 90 que le rayon d'action du groupe dépasse les frontières nationales.

    Depuis, FM Logistic continue d'acquérir sur l'ensemble des continents, en Inde, au Brésil ou bien au Vietnam. En Europe, FM Logistic a acquit dernièrement Schäflein, entreprise logistique basée en Allemagne, plaque tournante du commerce européen.

    Aujourd'hui, la branche française, FM Logistic France, s'appuie sur un chiffre d'affaire de près d'environ 600 millions d'euros sur l'année 2025. À l'international, l'entreprise pèse le triple avec 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaire.

    Le groupe emploie désormais près de 28 000 personnes à travers le monde, bien loin des 12 salariés en 1967. L'histoire est belle, les ambitions sont grandes.

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