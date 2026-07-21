Actualité
Un Carrefour City de Villeurbanne a été braqué samedi 18 juillet. Google Maps

Un Carrefour City de Villeurbanne braqué : la scène diffusée sur les réseaux sociaux

  • par LR

    • Samedi 18 juillet, le Carrefour City du quartier Maisons-Neuves, à Villeurbanne, a été braqué par deux hommes en scooter. Leur altercation avec le gérant est devenue virale sur Internet.

    Un vol à main armé est survenu samedi 18 juillet, entre 7 heures et 8 heures, au Carrefour City situé route de Genas, à Villeurbanne. Selon nos confrères d’actuLyon, deux hommes circulant en scooter seraient entrés dans le magasin et auraient dérobé de l’argent liquide, tandis qu’un troisième homme, le gérant supposé du magasin, a tenté de s’interposer.

    La scène a d’ailleurs été filmée puis diffusée par le compte @cpasdeslol_X sur X. Sur celle-ci, on peut voir un homme, probablement le gérant, s’en prendre à un individu casqué. Des coups sont échangés, avant que l’un des deux suspects ne prenne finalement la fuite avec son comparse. La vidéo cumule déjà plus de 370 000 vues.

    Toujours selon nos confrères, une enquête est en cours afin de retrouver les deux suspects. Le montant du préjudice n’a pas été communiqué. Aucun blessé n’est à déplorer.

    à lire également
    Comment les collectivités d'Auvergne-Rhône-Alpes gèrent-elles leur patrimoine immobilier ?

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Un Carrefour City de Villeurbanne braqué : la scène diffusée sur les réseaux sociaux 15:34
    Comment les collectivités d'Auvergne-Rhône-Alpes gèrent-elles leur patrimoine immobilier ? 14:59
    Signature du partenariat entre Saint-Étienne Métropole et la Banque des Territoires. De gauche à droite : Régis Juanico, président de Saint-Étienne Métropole, Antoine Saintoyant, directeur Général de la Banque des Territoires et Phillipe Jusserand, directeur régional de la Banque des Territoires. ©BDT
    Loire : Saint-Étienne Métropole et la Banque des Territoires renouvellent un partenariat de 26 millions d’euros 14:30
    Un appartement prend feu dans le 8e arrondissement de Lyon, les pompiers sont sur place 14:10
    Accompagner la transition écologique des entreprises :  Bpifrance et la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche s’en chargent 13:55
    d'heure en heure
    Le Parlement entérine la nomination du sénateur rhodanien François-Noël Buffet comme Défenseur des droits 13:54
    Le supermarché en ligne Picnic vise la région lyonnaise et promet jusqu'à 400 emplois 13:44
    Centre commercial de Lyon Confluence
    Une boutique Adidas ouvre ses portes au centre commercial Confluence 13:00
    Climatiseurs Région AURA
    "Opérations de communication" : l'opposition régionale attaque le plan de climatisation de Laurent Wauquiez 12:21
    L'isolement fait partie des préoccupations des seniors, selon la parole donnée aux "vieux électeurs" par l'association des Petits Frères des Pauvres. © AFP / Archives, Damien Meyer
    Lyon : suivie par trois individus, une octogénaire victime d’une tentative de vol devant son appartement 11:43
    Cave de Prestige 2026
    Rhône in White revient au Grand Hôtel-Dieu pour mettre les vins blancs à l'honneur 11:05
    La Région offre deux places de cinéma aux lycéens pour voir La Bataille de Gaulle 10:25
    Lyonnais disparu au Pérou : une tumeur au cerveau à l'origine de son errance 09:50
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut