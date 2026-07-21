Un Carrefour City de Villeurbanne braqué : la scène diffusée sur les réseaux sociaux

Samedi 18 juillet, le Carrefour City du quartier Maisons-Neuves, à Villeurbanne, a été braqué par deux hommes en scooter. Leur altercation avec le gérant est devenue virale sur Internet.

Un vol à main armé est survenu samedi 18 juillet, entre 7 heures et 8 heures, au Carrefour City situé route de Genas, à Villeurbanne. Selon nos confrères d’actuLyon, deux hommes circulant en scooter seraient entrés dans le magasin et auraient dérobé de l’argent liquide, tandis qu’un troisième homme, le gérant supposé du magasin, a tenté de s’interposer.

La scène a d’ailleurs été filmée puis diffusée par le compte @cpasdeslol_X sur X. Sur celle-ci, on peut voir un homme, probablement le gérant, s’en prendre à un individu casqué. Des coups sont échangés, avant que l’un des deux suspects ne prenne finalement la fuite avec son comparse. La vidéo cumule déjà plus de 370 000 vues.

Toujours selon nos confrères, une enquête est en cours afin de retrouver les deux suspects. Le montant du préjudice n’a pas été communiqué. Aucun blessé n’est à déplorer.