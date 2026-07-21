Les PME et ETI de la région pourront bénéficier de trois dispositifs à la suite d'un accord, signé le 16 juillet dernier, pour les aider dans leur transition énergétique et écologique.



Les PMI (petites et moyennes entreprises) et ETI (entreprises de taille intermédiaire) ardéchoises, ligériennes et drômoises, comprenant entre 1 et 499 salariés, ont de quoi se réjouir. Le 16 juillet 2026, Yvan Demars, directeur du réseau Auvergne-Rhône-Alpes de Bpifrance et Alexandre Diot, directeur du marché des entreprises de la Caisse d’épargne Loire-Drôme-Ardèche, ont signé un partenariat afin de soutenir la transition écologique des entreprises de la région.



Entre 2026 et 2027, les deux banques souhaitent alors aiguiller et orienter une trentaine de sociétés du territoire, clientes de la Caisse d’épargne, “dans leur démarche de décarbonation, d'optimisation des ressources ou d'adaptation aux conséquences du changement climatique”, précise leur communiqué.

Trois dispositifs développés par Bpifrance et l’Ademe

Dans ce contexte, les entreprises pourront bénéficier pendant un an, de trois dispositifs d’aide à cette transition environnementale, développés par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, organisation étatique, et Bpifrance.



D’abord, le “Diag Décarbon’Action”, lancé en 2021, consiste à déployer un processus global de décarbonation de l’entreprise. D’un premier bilan des émissions de gaz à effet de serre à une valorisation d’actions, sur mesure, de réduction d’empreinte carbone.



Depuis 2020, le Diag Ecoflux permet aux entreprises d’optimiser leurs consommations de matières premières, d’eau, d’énergie et de production de déchets. Toujours dans une optique de réduction d’impact sur l’environnement tout en gardant en tête la rentabilité et compétitivité de l’acteur économique.



Identifier et évaluer les risques climatiques présents et futurs n’a jamais été aussi urgent alors que la France traverse de plein fouet cet été les vagues successives de chaleur, d’orage et inondation et de sécheresse. Le Diag Adaptation, récemment imaginé en 2025, s’en charge et aide les entreprises à s’y préparer en mettant en place un plan d’actions d’anticipation face au dérèglement climatique.

La transition écologique en Auvergne-Rhône-Alpes : un enjeu de taille

En Auvergne-Rhône-Alpes, la région est déjà fortement touchée par le changement climatique. Depuis les années 60, on a mesuré une hausse des températures de + 2,1 °C. Et cela n’est pas prêt de s’arranger constate Météo-France qui prévoit, pour l’horizon 2050, 2,3°C de plus qu’aujourd’hui.



La transition énergétique et écologique devient alors indispensable sachant cela. Autant sur le plan environnemental qu’économique. Valérie Alric, membre du directoire de la Caisse d’épargne Loire-Drôme-Ardèche, l’affirme clairement, accompagner les entreprises sur cette voie constitue “un enjeu stratégique pour notre territoire”. Une question dont s’est emparée plus globalement la région Aura lors d’une COP régionale, fin 2025.



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