Le Parlement entérine la nomination du sénateur rhodanien François-Noël Buffet comme Défenseur des droits

Le sénateur Les Républicains du Rhône François-Noël Buffet a officiellement été nommé Défenseur des droits ce mardi. Sa candidature a été approuvée par le Parlement à 43 voix contre 39.

La nomination du sénateur LR François-Noël Buffet, proposé par Emmanuel Macron au poste de Défenseur des droits en remplacement Claire Hédon, a été entérinée mardi par les parlementaires, en dépit de la vive opposition du monde associatif.

La candidature de M. Buffet, qui aurait pu être bloquée si les votes négatifs avaient représenté au moins 3/5e de l'ensemble des suffrages exprimés dans les commissions des lois du Sénat et de l'Assemblée nationale, a été approuvée par 43 voix contre 39, a annoncé la vice-présidente de la commission des Lois de l'Assemblée.

Un profil qui divise

À la chambre haute, son profil est très respecté. Sa candidature, pressentie de longue date et poussée par le président Gérard Larcher, a été soutenue très largement par les groupes de la droite et du centre, qui dominent cet hémicycle. A contrario, le choix du président de la République de proposer M. Buffet à la succession de Claire Hédon, qui achève son mandat de six ans non-renouvelable, a provoqué l'ire du monde associatif et syndical, qui a dénoncé des "prises de position contraires aux droits fondamentaux".

L'ex-ministre conservateur, qui a débuté sa carrière comme avocat au barreau de Lyon, est critiqué pour s'être opposé notamment au mariage pour tous et à la procréation médicalement assistée (PMA) pour toutes les femmes, ainsi qu'à l'aide médicale d'Etat (AME) pour les étrangers sans papiers, et pour s'être abstenu lors du vote pour la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse (IVG).

Lors de son audition devant la commission des lois de l'Assemblée nationale (AN), de nombreux députés de gauche ont repris à leur compte ces critiques, le député LFI Andy Kerbrat l'accusant par exemple de "votes racistes et homophobes". En réponse, François-Noël Buffet a affirmé avoir "évolué" sur "un certain nombre de sujets", et a promis une "indépendance totale".