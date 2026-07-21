Plan climatisation de la Région : les Écologistes d’Auvergne-Rhône-Alpes dénoncent "dix ans d'inaction"

Les climatiseurs ont été livrés à l’hôtel de Région ce jeudi 16 juillet.

Le groupe Les Écologistes à la Région Auvergne-Rhône-Alpes estime que l’exécutif continue de répondre au changement climatique "comme s'il s'agissait d'une crise imprévisible, à coups d'annonces estivales."

Le plan climatisation annoncé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et son conseiller spécial Laurent Wauquiez n’a pas fini de faire réagir. Après les attaques du groupe Socialiste, Écologiste et Démocrate hier, c’est au tour des Écologistes de sévèrement critiquer l’achat des 1 500 climatiseurs mobiles, dont 102, reçus la semaine dernière, vont être distribués dans les services d’urgence des hôpitaux.

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"La canicule n'est plus une surprise. Chaque année, les épisodes de chaleur sont plus précoces, plus longs et plus intenses, mettant sous pression hôpitaux, écoles, EHPAD et collectivités. Pourtant, la majorité régionale continue de répondre comme s'il s'agissait d'une crise imprévisible, à coups d'annonces estivales", taclent ainsi les écologistes dans un communiqué diffusé ce mardi. S’ils reconnaissent que les équipements commandés par l’exécutif "peuvent répondre à certaines situations d’urgence", "ils ne permettent pas d'adapter durablement des bâtiments devenus de véritables bouilloires", estiment-ils toujours, déplorant dans le même temps "dix ans d'inaction face au changement climatique."

Laurent Wauquiez "monopolise la communication régionale"

Sur la forme, le groupe est tout aussi septique : "Alors que Fabrice Pannekoucke est président de la Région, c’est une nouvelle fois Laurent Wauquiez qui monopolise la communication régionale. Il annonce les mesures et met en scène la livraison de trois climatiseurs (logotés Auvergne-Rhône-Alpes) à l'hôpital de Vienne. Quelques jours plus tard, les climatiseurs font déjà polémique : modèles fabriqués en Chine et coût d'acquisition contesté."

Ainsi, c’est bien à Fabrice Pannekoucke que les écologistes demande d’investir "dans des solutions qui protègent réellement les bâtiments", comme l’installation de volets extérieurs ou encore de végétaliser les cours et les parkings. Mais également de renforcer ses investissements pérennes : "L'aide de 50 000 euros prévue pour les hôpitaux est insuffisante, tandis que le soutien aux communes, limité à 50 % des dépenses et plafonné à 10 000 euros, risque de laisser de nombreuses petites collectivités sans solution, faute de pouvoir financer le reste à charge."

Rénovation thermique des bâtiments, végétalisation, investissements dans les transports en commun… Les écologistes proposent enfin "une autre approche" : "Investir avant les crises plutôt qu'après, rénover plutôt que rafraîchir à la dernière minute."

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La Région répond aux critiques

Après les premières attaques de l'opposition, la Région avait déjà réagi le 18 juillet. La collectivité assurait qu’il ne fallait pas faire de confusion. D’un côté, une mesure d’urgence avec l’achat de 120 climatiseurs mobiles, acquis pour moins de 60 000 euros (soit environ 350 euros par appareil). Ces équipements, achetés auprès d’un distributeur lyonnais, proviennent d’un fournisseur les important depuis la Bulgarie "compte-tenu de la pénurie de matériels disponibles en France comme en Europe".

De l’autre, la Région rappelait que l’enveloppe de 1,5 million d’euros correspond au montant maximal prévu pour constituer un stock stratégique d’environ 1 500 climatiseurs. Elle précisait enfin qu’un appel d’offres public sera lancé afin d’obtenir les meilleures conditions tarifaires.

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