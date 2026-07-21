Actualité
La start-up Be Cause propose le Cadon un outil de mécénat d’entreprise responsable qui finance des associations et projets solidaires (Crédit : DR)

Grenoble : la start-up Be Cause en finale du programme d’accélération Moov’with Manutan

  • par Meline Vert

    • Be Cause, engagée pour le mécénat d’entreprise responsable, est en lice pour la finale du programme d’accompagnement aux starts-up Moov’with du groupe Manutan.

    Implantée à Grenoble, la start-up Be Cause a été retenue, jeudi 16 juillet, parmi douze finalistes pour la 6e édition du programme Moov’with Manutan. Ce concours a pour vocation de soutenir des projets innovants et durables portés par des entrepreneurs novices partout en France.

    Manutan est une entreprise spécialisée dans la distribution B2B (Business to business), de biens et services destinés aux entreprises. Son directeur des programmes, Xavier Laurent, souligne l’importance pour le groupe, “d’apporter des réponses concrètes [...] en conciliant innovation, performance et impact positif”. Cette année, sur soixante-dix neuf candidatures envoyées, seules douze ont été retenues, dont celle provenant du bassin grenoblois.

    Be Cause, une start-up engagée pour le mécénat responsable 

    Fondée en 2023 par Zoé Garnier et Pierre Moreau, Be Cause apporte aux entreprises une alternative aux traditionnels cadeaux d’affaires avec ses “cadons”. Outil de mécénat d’entreprise, ce fameux cadon se présente sous la forme d’un montant financé par l’entreprise que les collaborateurs décident de reverser aux associations et projets solidaires de leur choix. Parmi leurs clients, de beaux noms sont à signaler : l'Apec, FactoFrance ou encore le Crédit Mutuel.

    En lice pour la finale, Be Cause et les onze autres starts-up vont désormais devoir se présenter devant un jury de professionnels composé de membres du comité de direction de Manutan et de leur partenaire Moovjee, une association de mentorat entrepreneurial, mais aussi d’un client, un fournisseur et un ancien lauréat du programme. 

    Parmi ses concurrents, on retrouve deux autres starts-up issues de la région Auvergne-Rhône-Alpes : TrueMeals basée dans le Puy-de-Dôme et proposant des distributeurs automatiques de nourriture saine pour les entreprises, et Moumoute, une entreprise lyonnaise offrant des solutions acoustiques en laine de mouton français. Malgré cela, on a une domination francilienne avec six sociétés : Aglaé, Sammpo, Safar, Task FM, Hypto et FlitVision. Les régions Bourgogne-Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte et Grand-Est sont, quant à elles, représentées par VinoTech, Cybrionyx et Hivy.

    Si elle était amenée à gagner, Be Cause obtiendrait un accompagnement personnalisé sur un an participant à son développement et consolidant son offre. Au programme ? Un mentorat d’experts, l’accès au réseau B2B de Manutan avec à la clé l'opportunité de signer des partenariats stratégiques. Le verdict final tombera en septembre. 

    à lire également
    Loire, Isère, Drôme : la bataille s'engage pour le sol des usines fermées

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Grenoble : la start-up Be Cause en finale du programme d’accélération Moov’with Manutan 16:24
    Loire, Isère, Drôme : la bataille s'engage pour le sol des usines fermées 16:15
    La multinationale française FM Logistic s'installe en Isère 16:10
    Sowatt Solutions et la Banque des Territoires ont inauguré leur première station de recharges électriques sur le parking du Intermarché d'Oyonnax. ©Sowatt Solutions
    Ain : Sowatt Solutions et la Banque des Territoires inaugurent une station de recharge à Oyonnax 15:50
    Un Carrefour City de Villeurbanne braqué : la scène diffusée sur les réseaux sociaux 15:34
    d'heure en heure
    Comment les collectivités d'Auvergne-Rhône-Alpes gèrent-elles leur patrimoine immobilier ? 14:59
    Signature du partenariat entre Saint-Étienne Métropole et la Banque des Territoires. De gauche à droite : Régis Juanico, président de Saint-Étienne Métropole, Antoine Saintoyant, directeur Général de la Banque des Territoires et Phillipe Jusserand, directeur régional de la Banque des Territoires. ©BDT
    Loire : Saint-Étienne Métropole et la Banque des Territoires renouvellent un partenariat de 26 millions d’euros 14:30
    Un appartement prend feu dans le 8e arrondissement de Lyon, les pompiers sont sur place 14:10
    Accompagner la transition écologique des entreprises :  Bpifrance et la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche s’en chargent 13:55
    Le Parlement entérine la nomination du sénateur rhodanien François-Noël Buffet comme Défenseur des droits 13:54
    Le supermarché en ligne Picnic vise la région lyonnaise et promet jusqu'à 400 emplois 13:44
    Centre commercial de Lyon Confluence
    Une boutique Adidas ouvre ses portes au centre commercial Confluence 13:00
    Climatiseurs Région AURA
    "Opérations de communication" : l'opposition régionale attaque le plan de climatisation de Laurent Wauquiez 12:21
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut