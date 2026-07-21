La start-up Be Cause propose le Cadon un outil de mécénat d’entreprise responsable qui finance des associations et projets solidaires (Crédit : DR)

Be Cause, engagée pour le mécénat d’entreprise responsable, est en lice pour la finale du programme d’accompagnement aux starts-up Moov’with du groupe Manutan.

Implantée à Grenoble, la start-up Be Cause a été retenue, jeudi 16 juillet, parmi douze finalistes pour la 6e édition du programme Moov’with Manutan. Ce concours a pour vocation de soutenir des projets innovants et durables portés par des entrepreneurs novices partout en France.

Manutan est une entreprise spécialisée dans la distribution B2B (Business to business), de biens et services destinés aux entreprises. Son directeur des programmes, Xavier Laurent, souligne l’importance pour le groupe, “d’apporter des réponses concrètes [...] en conciliant innovation, performance et impact positif”. Cette année, sur soixante-dix neuf candidatures envoyées, seules douze ont été retenues, dont celle provenant du bassin grenoblois.

Be Cause, une start-up engagée pour le mécénat responsable

Fondée en 2023 par Zoé Garnier et Pierre Moreau, Be Cause apporte aux entreprises une alternative aux traditionnels cadeaux d’affaires avec ses “cadons”. Outil de mécénat d’entreprise, ce fameux cadon se présente sous la forme d’un montant financé par l’entreprise que les collaborateurs décident de reverser aux associations et projets solidaires de leur choix. Parmi leurs clients, de beaux noms sont à signaler : l'Apec, FactoFrance ou encore le Crédit Mutuel.

En lice pour la finale, Be Cause et les onze autres starts-up vont désormais devoir se présenter devant un jury de professionnels composé de membres du comité de direction de Manutan et de leur partenaire Moovjee, une association de mentorat entrepreneurial, mais aussi d’un client, un fournisseur et un ancien lauréat du programme.

Parmi ses concurrents, on retrouve deux autres starts-up issues de la région Auvergne-Rhône-Alpes : TrueMeals basée dans le Puy-de-Dôme et proposant des distributeurs automatiques de nourriture saine pour les entreprises, et Moumoute, une entreprise lyonnaise offrant des solutions acoustiques en laine de mouton français. Malgré cela, on a une domination francilienne avec six sociétés : Aglaé, Sammpo, Safar, Task FM, Hypto et FlitVision. Les régions Bourgogne-Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte et Grand-Est sont, quant à elles, représentées par VinoTech, Cybrionyx et Hivy.

Si elle était amenée à gagner, Be Cause obtiendrait un accompagnement personnalisé sur un an participant à son développement et consolidant son offre. Au programme ? Un mentorat d’experts, l’accès au réseau B2B de Manutan avec à la clé l'opportunité de signer des partenariats stratégiques. Le verdict final tombera en septembre.

