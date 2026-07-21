Un appartement prend feu dans le 8e arrondissement de Lyon, les pompiers sont sur place

Le pronostic vital de la victime est engagé. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Un appartement situé au 79 rue Philippe-Fabia (8e arr.) a pris feu ce mardi 21 juillet à Lyon. 27 sapeurs-pompiers et 8 engins sont actuellement sur place.

Un feu s’est déclaré ce mardi 21 juillet dans un appartement de l’immeuble situé au 79 rue Philippe-Fabia, dans le 8e arrondissement de Lyon. Selon les informations du Progrès, confirmées par Lyon Capitale, le feu aurait pris au 13e étage.

27 sapeurs-pompiers et 8 engins ont été mobilisés. Ils sont par ailleurs toujours sur place, mais le feu est d’ores et déjà maîtrisé. Aucun blessé n’est à déplorer et une personne a été évacuée.