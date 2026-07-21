Loire : Saint-Étienne Métropole et la Banque des Territoires renouvellent un partenariat de 26 millions d’euros

Signature du partenariat entre Saint-Étienne Métropole et la Banque des Territoires. De gauche à droite : Régis Juanico, président de Saint-Étienne Métropole, Antoine Saintoyant, directeur Général de la Banque des Territoires et Phillipe Jusserand, directeur régional de la Banque des Territoires. ©BDT

Saint-Étienne Métropole et la Banque des Territoires ont renouvelé leur partenariat le 2 juillet avec la signature de quatre contrats représentant un montant de 26 millions d’euros.

Pour continuer les investissements au service du territoire, Saint-Étienne Métropole et la Banque des Territoires se sont à nouveau engagées ensemble, en renforçant leur partenariat déjà existant. Le 2 juillet 2026, quatre contrats de prêts ont été signés par les deux parties pour une somme totale de 26 millions d’euros. Ce montant permettra d’améliorer le quotidien des habitants à travers le financement de nombreux « projets structurants de la Métropole en faveur des mobilités décarbonées, de la gestion durable de l’eau et de la modernisation des réseaux d’assainissement », écrivent la métropole de Saint-Étienne et la Banque des Territoires dans un communiqué de presse.

La Banque des Territoires est l’un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle accompagne différents acteurs territoriaux dans leurs projets d’intérêt général : « collectivités locales, entreprises publiques locales, organismes de logement social, professions juridiques, entreprises et acteurs financiers ».

« La Banque des Territoires constitue un levier majeur pour accélérer des projets essentiels à notre territoire »

Régis Juanico, président de Saint-Étienne Métropole.

Du côté de Saint-Étienne Métropole ce prêt est essentiel : « Dans un contexte où les effets du changement climatique se font déjà sentir, notre responsabilité est d’investir sans attendre. Les 26 millions d’euros de prêts accordés par la Banque des Territoires constituent un levier majeur pour accélérer des projets essentiels à notre territoire. Développer des mobilités plus durables, préserver notre ressource en eau et moderniser nos infrastructures, c’est à la fois préparer l’avenir et améliorer dès aujourd’hui la qualité de vie des habitants de notre métropole. Je me réjouis de la qualité du partenariat que nous entretenons avec la Banque des Territoires. Sa capacité à accompagner les collectivités sur le long terme est un atout précieux pour conduire les transformations dont le territoire métropolitain a besoin », ajoute Régis Juanico, président de Saint-Étienne Métropole.

Les contrats signés portent sur trois actions principales :

Le développement des mobilités actives : cinq millions d’euros sont investis par la Banque des Territoires dans le plan Vélo métropolitains. « Ce programme prévoit la création de 110 kilomètres supplémentaires de pistes cyclables d’ici 2030, portant le réseau structurant de 38 km en 2024 à près de 150 km, pour un investissement global de 34 M€ ».

Accélération des transports décarbonés : dix millions d’euros seront prêtés pour le financement et la prolongation de la ligne M6+. « Exploitée par des trolleybus articulés 100 % électriques de nouvelle génération, cette ligne reliera les principaux pôles universitaires, le centre-ville et la gare de Châteaucreux, tout en offrant un service plus rapide, plus fréquent et plus attractif ».

La ressource en eau sera préservée : trois millions d’euros seront également fournis par la Banque des Territoires sur les réseaux d’eaux potables. Et huit millions d’euros seront destinés à réhabiliter et renouveler les réseaux d’assainissement.

Pour Antoine Saintoyant, directeur de la Banque des Territoires, directeur adjoint de la Caisse des Dépôts : « Dans le cadre de ce nouveau partenariat avec la Métropole de Saint-Étienne, la Banque des Territoires renforce son engagement auprès de la collectivité et pour accompagner des projets structurants, qui permettront au territoire de répondre aux défis climatiques, environnementaux et énergétiques des prochaines décennies. Ces défis sont une priorité absolue et nous les partageons avec Saint-Étienne ».